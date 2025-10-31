Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Francesca Albanese, a Torino il Pd ritira le firme: caos a sinistra

di
Libero logo
venerdì 31 ottobre 2025
Francesca Albanese, a Torino il Pd ritira le firme: caos a sinistra

( Ansa)

2' di lettura

Sinistra spaccata a Torino sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu. La mozione era stata depositata nei giorni scorsi dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga con l'appoggio del Pd. Oggi, però, i consiglieri dem hanno deciso di ritirare le loro firme. La crepa si è creata durante la conferenza dei capigruppo di questo pomeriggio, quando i pentastellati hanno chiesto di anticipare il documento e inserirlo nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. E subito è arrivato il no dei dem, dei Moderati e di Sinistra ecologista. Se questi ultimi, però, hanno rifiutato la richiesta dei 5 Stelle solo perchè "le preferenze della maggioranza e dei 5 Stelle non sono abbastanza per fare approvare il documento oggi", il no dei consiglieri del Pd invece - Ludovica Cioria, Tony Ledda, Simone Tosto ed Abdullahi Ahmed - è stato netto e irrevocabile.

"Per sostenere e difendere il prezioso lavoro di Francesca Albanese pensiamo che sia sbagliato portare in votazione una proposta di cittadinanza onoraria, che oggi non avrebbe i numeri per essere approvata dal Consiglio Comunale - hanno dichiarato i dem in una nota -. Una proposta che nasceva come un positivo dialogo, rischia di diventare così una battaglia di parte. Non vogliamo dare adito a ulteriori polemiche, malignità e strumentalizzazioni sul lavoro indipendente e libero di Francesca Albanese, né offrire un’occasione di speculazione a quanti provano quotidianamente a delegittimare le sue competenze e le sue ricerche".

Francesca Albanese, "finanziamenti sospetti": gli Usa chiedono di licenziarla

La divisione per i Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto alle Nazioni Unite la rimoz...

Non l'hanno presa bene i due consiglieri del Movimento che hanno sottoscritto la mozione. “Il diniego del Pd a discutere la mozione su Francesca Albanese è un grave errore politico e morale - hanno affermato Valentina Sganga e Andrea Russi in una nota congiunta -. Dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che impediscono ad Albanese perfino di accedere ai servizi bancari, e dopo che la rappresentanza israeliana alle Nazioni Unite l’ha definita pubblicamente una 'strega', ci chiediamo cos’altro debba ancora accadere perché almeno la sinistra riesca a mostrarsi compatta nel sostegno a questa donna coraggiosa, che ha semplicemente avuto l’audacia di dire la verità. Questo voto non è solo su una cittadinanza onoraria: è una prova di verità per capire se le istituzioni sono ancora capaci di assumersi la responsabilità delle proprie scelte". 

Francesca Albanese, l'ambasciatore italiano all'Onu: "Rapporto privo di credibilità"

"Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo di credibilità...

Riforma della giustizia Referendum giustizia, i big del Pd favorevoli alla riforma: Schlein nei guai

Il caso Parma, inni al Duce nella sede di FdI? Il Pd insorge: ma Donzelli li smentisce a tempo record

Silenziato il dissenso Schlein, l'arma con cui si vendica delle correnti: niente deroghe per le candidature

tag
francesca albanese
torino
pd
m5s

Riforma della giustizia Referendum giustizia, i big del Pd favorevoli alla riforma: Schlein nei guai

Il caso Parma, inni al Duce nella sede di FdI? Il Pd insorge: ma Donzelli li smentisce a tempo record

Silenziato il dissenso Schlein, l'arma con cui si vendica delle correnti: niente deroghe per le candidature

ti potrebbero interessare

3072x2048

Referendum giustizia, i big del Pd favorevoli alla riforma: Schlein nei guai

Redazione
446x304

Parma, i cori sul Duce? La Procura apre un fascicolo: "Verificare"

Redazione
866x366

Debora Serracchiani, la sparata contro Meloni: "Intento punitivo"

218x137

Parma, inni al Duce nella sede di FdI? Il Pd insorge: ma Donzelli li smentisce a tempo record

Redazione