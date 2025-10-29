Francesca Albanese, l'ambasciatore italiano all'Onu: "Rapporto privo di credibilità"

L'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon , ha invece definito la Albanese una "strega" dopo la presentazione del suo nuovo report su Gaza e Cisgiordania all'Assemblea generale dell'Onu. La relatrice lo ha illustrato in videocollegamento dal Sudafrica, a causa delle sanzioni che gli Usa le hanno imposto. Danon ha definito il report di Albanese "vergognoso" e "unilaterale". Poi le ha rivolto una pesante accusa: Albanese "ha preso la parola 'genocidio', nata dalle ceneri dell'Olocausto, e l'ha trasformata in un'arma, non per difendere le vittime della storia, ma per attaccarle".

E in effetti, nella presentazione del report, la Albanese ha parlato più volte di "genocidio" e "apartheid" riferendosi alle azioni di Israele e ha descritto Gaza come un territorio che "rimane strangolato, affamato, distrutto". Il cessate il fuoco che si era raggiunto fino a qualche giorno fa invece lo ha descritto come ben lontano da un piano di pace. "Definire un cessate il fuoco un ‘piano di pace’ mentre si permette che l'occupazione e le uccisioni continuino non è diplomazia", ha affermato. Dopodiché ha criticato i Paesi che non hanno contestato agli Stati Uniti la decisione di imporle delle sanzioni. Sanzioni che lei ha definito "illegali e vendicative". "Queste misure sono un attacco alle Nazioni Unite stesse, alla loro indipendenza, alla loro integrità, alla loro stessa anima", ha detto.