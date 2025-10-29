Libero logo
Francesca Albanese, l'ambasciatore italiano all'Onu: "Rapporto privo di credibilità"

di
mercoledì 29 ottobre 2025
2' di lettura

"Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo di credibilità e imparzialità. Come Italia, non ne siamo sorpresi. Il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale, che non include indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra Paesi terzi e la Cpi": a dirlo l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all'Onu. L'Italia è tra i 63 Stati accusati nel rapporto di Albanese di "essere complici del genocidio a Gaza".

L'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha invece definito la Albanese una "strega" dopo la presentazione del suo nuovo report su Gaza e Cisgiordania all'Assemblea generale dell'Onu. La relatrice lo ha illustrato in videocollegamento dal Sudafrica, a causa delle sanzioni che gli Usa le hanno imposto. Danon ha definito il report di Albanese "vergognoso" e "unilaterale". Poi le ha rivolto una pesante accusa: Albanese "ha preso la parola 'genocidio', nata dalle ceneri dell'Olocausto, e l'ha trasformata in un'arma, non per difendere le vittime della storia, ma per attaccarle". 

E in effetti, nella presentazione del report, la Albanese ha parlato più volte di "genocidio" e "apartheid" riferendosi alle azioni di Israele e ha descritto Gaza come un territorio che "rimane strangolato, affamato, distrutto". Il cessate il fuoco che si era raggiunto fino a qualche giorno fa invece lo ha descritto come ben lontano da un piano di pace. "Definire un cessate il fuoco un ‘piano di pace’ mentre si permette che l'occupazione e le uccisioni continuino non è diplomazia", ha affermato. Dopodiché ha criticato i Paesi che non hanno contestato agli Stati Uniti la decisione di imporle delle sanzioni. Sanzioni che lei ha definito "illegali e vendicative". "Queste misure sono un attacco alle Nazioni Unite stesse, alla loro indipendenza, alla loro integrità, alla loro stessa anima", ha detto.

tag
italia
onu
francesca albanese
maurizio massari

