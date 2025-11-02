Il Pd ora si vergogna di Francesca Albanese: l'ultima figuraccia 

Cortocircuito, compagni. A Torino il Pd ha deciso di posticipare il voto sul conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Tecnicamente è un rinvio. In realtà è un tentativo di insabbiare la questione sperando, vanamente, che la gente dimentichi.

Il motivo della strategia è chiaro: prima la reprimenda dell’Albanese al sindaco dem di Reggio Emilia che aveva osato ricordare gli ostaggi israeliani; poi le parole durissime, sempre della relatrice Onu pro-Pal, sulla senatrice a vita Liliana Segre («... Per questo sostengo che ci sono gli esperti e che non è la sua opinione, o la sua esperienza personale, a stabilire la verità su quanto sta accadendo... C’è chiaramente un condizionamento emotivo che non la rende imparziale e lucida davanti a questa cosa»). È chiaro che il conferimento della cittadinanza avrebbe rinfocolato le polemiche e la giunta dem di Torino ha deciso di prendere le distanze, ovviamente per calcoli elettorali.

RETROMARCIA

Il Pd ha motivato il dietrofront in questo modo: «Pensiamo che sia sbagliato portare in votazione una proposta che oggi non avrebbe i numeri per essere approvata. Non vogliamo dare adito a ulteriori polemiche, malignità e strumentalizzazioni sul lavoro indipendente e libero di Francesca Albanese, né offrire un’occasione di speculazione a quanti provano quotidianamente a delegittimare le sue competenze e le sue ricerche».

Per l’approvazione serviva il via libera dei due-terzi dei consiglieri, e dato che Moderati, Demos e un consigliere del Pd avevano già annunciato la loro astensione, tecnicamente la motivazione dem regge. E però è chiaro che dietro la decisione c’è la figuraccia che ne sarebbe conseguita continuando a portare in trionfo la signora, ben sapendo, inoltre, che il voto sarebbe stata una Caporetto.