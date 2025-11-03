Massimo D'Alema rivendica il viaggio a Pechino: "Chi ha sbagliato a non venire"

Comunista per sempre e senza alcun ravvedimento. A Pechino sono andato "a festeggiare gli ottant'anni della vittoria del popolo cinese nella sua liberazione, e la vittoria della guerra contro il fascismo e il nazismo. Così era scritto sull'invito".A dirlo è l'ex premier Massimo D'Alema in un'intervista sul Corriere della Sera, dopo le polemiche per la sua partecipazione alla parata militare organizzata per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. "Putin è stato ricevuto con maggiori onori negli Stati Uniti che in Cina. Le ricordo che nella guerra al nazifascismo i russi hanno avuto venti milioni di morti; che la Russia fosse rappresentata mi pare abbastanza inevitabile", sottolinea.

Quanto alla presenza del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, D'Alema replica: "C'era il presidente del Parlamento sudcoreano. Qualcuno che avesse maggiore conoscenza e animo più sereno avrebbe notato molti rappresentanti di governi democratici, dall'India all'Indonesia... I leader occidentali hanno commesso un errore. A Pechino era rappresentato, ci piaccia o no, l'80% del genere umano. Isolare l'80% dell'umanità è un'impresa difficile. Mi fa riflettere un certo imbarbarimento".