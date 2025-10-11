Massimo D'Alema, l'ultimo omaggio alla Cina comunista: "Se pensiamo di isolarla siamo dei cog***"

No, Massimo D'Alema non molla. Dopo le polemiche per la sua presenza alla parata militare di Pechino - accanto a Vladimir Putin e Xi Jinping - l’ex premier torna a sorprendere con la sua difesa a oltranza della Cina comunista. Intervenendo alla Festa del Foglio, D’Alema ha replicato a chi gli rimprovera la foto con l’armata del dragone alle spalle: "La maggioranza delle persone in quella foto provengono da paesi democratici. Se pensiamo di isolarli siamo cog*** . Non trovo altra definizione". Papale papale.

Nel resto del suo intervento, D’Alema ha riservato stilettate anche al centrosinistra - “discuta di più, faccia tesoro delle esperienze” - e ha attaccato il governo Meloni, accusato di "immobilismo assoluto". "È un governo che non si riesce a far malvolere, perché non fa nulla", ha sentenziato, con buona pace dei sondaggi che accreditano all'esecutivo una fiducia con pochi precedenti.

Sulla crisi in Medio Oriente, infine, l’ex premier ha spiegato di accogliere "positivamente la cessazione del massacro di Gaza", aggiungendo però che "se la tregua non si accompagna a una prospettiva politica per i palestinesi, sarà solo un’altra parentesi in una guerra infinita".