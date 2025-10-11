Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Massimo D'Alema, l'ultimo omaggio alla Cina comunista: "Se pensiamo di isolarla siamo dei cog***"

di
Libero logo
sabato 11 ottobre 2025
Massimo D'Alema, l'ultimo omaggio alla Cina comunista: "Se pensiamo di isolarla siamo dei cog***"

( Ansa)

2' di lettura

No, Massimo D'Alema non molla. Dopo le polemiche per la sua presenza alla parata militare di Pechino - accanto a Vladimir Putin e Xi Jinping - l’ex premier torna a sorprendere con la sua difesa a oltranza della Cina comunista. Intervenendo alla Festa del Foglio, D’Alema ha replicato a chi gli rimprovera la foto con l’armata del dragone alle spalle: "La maggioranza delle persone in quella foto provengono da paesi democratici. Se pensiamo di isolarli siamo cog***. Non trovo altra definizione". Papale papale.

Insomma, D'Alema si schiera ancora una volta con la dittatura cinese. Eppure, per Baffino, il problema non è il regime ma "l’arroganza" di chi in Occidente osa criticarla. Una posizione che conferma la radicata fascinazione per Pechino.

L’ex segretario dei Ds, insomma, non sembra turbato né dalle purghe interne al Partito comunista cinese né dal controllo capillare esercitato sui cittadini. Al contrario, si appella ai "numeri": "In quella foto è rappresentato l’80% del genere umano", rimarca. Dunque, tutto bene...

Vladimir Putin, D'Alema-choc: "Com'era ridotto"

"Putin mi è parso molto affaticato": Massimo D'Alema lo avrebbe confidato ad alcuni amici dopo esse...

Nel resto del suo intervento, D’Alema ha riservato stilettate anche al centrosinistra - “discuta di più, faccia tesoro delle esperienze” - e ha attaccato il governo Meloni, accusato di "immobilismo assoluto". "È un governo che non si riesce a far malvolere, perché non fa nulla", ha sentenziato, con buona pace dei sondaggi che accreditano all'esecutivo una fiducia con pochi precedenti.

Sulla crisi in Medio Oriente, infine, l’ex premier ha spiegato di accogliere "positivamente la cessazione del massacro di Gaza", aggiungendo però che "se la tregua non si accompagna a una prospettiva politica per i palestinesi, sarà solo un’altra parentesi in una guerra infinita".

Massimo D'Alema, baffino il cinese fa il funerale a Putin

Massimo D’Alema è rimasto impressionato dalle condizioni fisiche malandate di Putin. In visita a Pechino in...

Tensione Trump: "Non ho cancellato l'incontro con Xi, vedremo"

La reazione di Mosca Vladimir Putin, ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

Tensione alle stelle Trump infuriato con la Cina: "Ostile, alzo i dazi e non incontro Xi"

tag
massimo d'alema
cina
xi jinping
vladimir putin

Tensione Trump: "Non ho cancellato l'incontro con Xi, vedremo"

La reazione di Mosca Vladimir Putin, ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

Tensione alle stelle Trump infuriato con la Cina: "Ostile, alzo i dazi e non incontro Xi"

ti potrebbero interessare

720x576

Trump: "Non ho cancellato l'incontro con Xi, vedremo"

Redazione
1400x900

Vladimir Putin, ecco perché la tregua a Gaza lo spaventa

Maurizio Stefanini
3072x2048

Trump infuriato con la Cina: "Ostile, alzo i dazi e non incontro Xi"

Ignazio Stagno
720x1280

Autostrada, il casello infernale: dove arriva la coda

Caterina Spinelli