Capezzone: "Udite, udite, ecco l'ultima sparata di Avvenire": chi c'è nel mirino dei Vescovi

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Tra i vari temi trattati spazio ampio alle elezioni amministrative a New York con Trump finito sotto il fuoco ideologico delle critiche dei giornaloni che scordano l'impegno del presidente Usa ad esempio per difendere i cristiani perseguitati in Nigeria: "Udite, udite, non sta bene nemmeno ad Avvenire...", tuona il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la clip completa.
Occhio al caff 4 novembre 2025 https://t.co/kNxyURqqbw— Daniele Capezzone (@Capezzone) November 4, 2025