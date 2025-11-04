Libero logo
Capezzone: "Udite, udite, ecco l'ultima sparata di Avvenire": chi c'è nel mirino dei Vescovi

di
martedì 4 novembre 2025
Capezzone: "Udite, udite, ecco l'ultima sparata di Avvenire": chi c'è nel mirino dei Vescovi

1' di lettura

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Tra i vari temi trattati spazio ampio alle elezioni amministrative a New York con Trump finito sotto il fuoco ideologico delle critiche dei giornaloni che scordano l'impegno del presidente Usa ad esempio per difendere i cristiani perseguitati in Nigeria: "Udite, udite, non sta bene nemmeno ad Avvenire...", tuona il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la clip completa.

tag
daniele capezzone

