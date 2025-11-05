Daniele Capezzone: "Pronti? Ecco cosa dirà la sinistra su Mamdani"

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatto trovano spazio sui quotidiani nazionali. Inevitabile il commento sulle elezioni amministrative di New York dove ha vinto Zhoran Mamdani, primo sindaco islamo-comunista della Grande Mela. E il direttore editoriale di Libero fa già una profezia: "Sapete cosa diranno i giornaloni? La sinistra riparta da Mamdani. Li aspettiamo al varco...". Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone
Occhio al caffè 5 novembre 2025 https://t.co/RO3FY0VRSx— Daniele Capezzone (@Capezzone) November 5, 2025