Daniele Capezzone: "Pronti? Ecco cosa dirà la sinistra su Mamdani"

di
mercoledì 5 novembre 2025
1' di lettura

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatto trovano spazio sui quotidiani nazionali. Inevitabile il commento sulle elezioni amministrative di New York dove ha vinto Zhoran Mamdani, primo sindaco islamo-comunista della Grande Mela. E il direttore editoriale di Libero fa già una profezia: "Sapete cosa diranno i giornaloni? La sinistra riparta da Mamdani. Li aspettiamo al varco...". Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone

tag
daniele capezzone

Zohran Mamdani vince a New York? Delirio a sinistra: "È il nostro programma"

Palamara smaschera in diretta tv la toga rossa: ora si capisce tutto

Fango a 5 stelle sul governo

Mario Sechi
Giustizia, sondaggio YouTrend: il 44% dei grillini sconfessa Giuseppe Conte

Tommaso Montesano