Fondi, sgomberato immobile occupato da pluripregiudicato. Meloni: "Ecco i primi risultati"

È stato sgomberato l'immobile occupato abusivamente da un noto pluripregiudicato di Fondi , in provincia di Latina. L'attività dei poliziotti del commissariato di Fondi e dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina, ha consentito di ripristinare la legalità e di restituire il bene al proprietario, in seguito di complesse indagini coordinate dalla procura. Il provvedimento rientra nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti dell'uomo per occupazione abusiva di immobile , reato introdotto di recente e applicato in questa occasione per la prima volta in provincia di Latina in base alle nuove disposizioni del "Decreto sicurezza", che consentono di procedere con maggiore rapidità agli sgomberi per contrastare il fenomeno delle occupazioni illegali.

L'indagato, già gravato da numerosi precedenti, aveva occupato arbitrariamente l'immobile e si era rifiutato di rilasciarlo, arrivando anche a sfidare le istituzioni ea oltraggiare le massime autorità provinciali durante una nota trasmissione televisiva nazionale andata in onda nei mesi scorsi. Le indagini hanno consentito di accertare l'illecita condotta e il rischio concreto di ulteriori danni al bene, portando così all'emissione del decreto di reintegrazione nel possesso a favore del proprietario e al contestuale sgombero eseguito nella giornata di ieri dalla polizia di Stato.