Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Camusso attacca Meloni: "Polemica spicciola e indecente", scoppia il caso

di
Libero logo
domenica 9 novembre 2025
Camusso attacca Meloni: "Polemica spicciola e indecente", scoppia il caso

1' di lettura

Anche l'ex segretaria della Cgil versa veleno sul governo. "La presidente del Consiglio ha atteggiamenti e toni che hanno come obiettivo di delegittimare il diritto di sciopero. Questa destra dileggia i lavoratori ed è insofferente a qualunque critica, continua ad aggirare e svilire la Costituzione. È inaccettabile per loro che qualcuno possa non essere d'accordo con le loro politiche e quindi le metta in discussione, svilendo lo sciopero per cui il lavoratore, ricordiamoci, perde una giornata di lavoro", afferma in un'intervista a Repubblica la senatrice Pd ed ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso.

Montanari insulta Meloni: "Mai fatto uno sciopero vero perché non ha mai fatto un lavoro vero"

Guai ammettere che gli scioperi vengono indetti sempre di venerdì. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda v...

"Gli anni che ci separano dal 2008 sono stati anni di crisi ricorrenti, che hanno cambiato la rotta della distribuzione della ricchezza e fatto riesplodere anche nei paesi ricchi diseguaglianze profonde. Anni che hanno visto tante mobilitazioni del mondo del lavoro, ed anche ripetute fratture tra le organizzazioni confederali, forse perché è più difficile trovare risposte, forse perché la stessa frammentazione del lavoro rende più difficile mantenere la confederalità - prosegue Camusso -. Se vogliamo, però uscire dalla polemica spicciola ed indecente del governo, segnalerei che tutte le grandi organizzazioni confederali danno giudizi critici sulla manovra e promuovono forme di mobilitazione". Sembra di sentir parlare Landini...

L'ultimo pacco di Landini: sciopero di venerdì sotto Natale

Quando ieri mattina Maurizio Landini ha annunciato la proclamazione dello sciopero generale contro la manovra per venerd...
tag
susanna camusso
maurizio landini
cgil

Mr Cgil L'ultimo pacco di Landini: sciopero di venerdì sotto Natale

Dopo l'annuncio di Landini Montanari insulta Meloni: "Mai fatto uno sciopero vero perché non ha mai fatto un lavoro vero"

Parla Lamberto Dini Lamberto Dini, "che voto alla manovra della Meloni": Landini stroncato

ti potrebbero interessare

Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

Redazione
Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

Redazione
La patrimoniale sarà un autogol per Schlein?

La patrimoniale sarà un autogol per Schlein?

Patrimoniale, rissa a sinistra tra Pd, M5s e Avs

Patrimoniale, rissa a sinistra tra Pd, M5s e Avs

Redazione