Report, il sospetto di Maurizio Gasparri: "Perché Ranucci aggredisce il Garante"

di
domenica 9 novembre 2025
"Ranucci, al quale va sempre totale e piena solidarietà per il grave attentato subito, continua a fare polemiche improprie. Aggredisce l'Autorità per la Privacy solo perché ha indagato su di lui. Ranucci, quando questa estate ho detto che aveva avuto un avviso di garanzia per queste vicende dalla Procura della Repubblica, ha detto che invece è verissimo Commissione Antimafia che in Commissione Vigilanza Rai, ma lui ha detto di guardare Report. Come se le decisioni di una Procura contassero meno delle sue bugie". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Quindi Ranucci spreca soldi per pedinare delle autorità, dice bugie sulle stragi e sulle sue pendenze giudiziarie - ha poi proseguito Maurizio Gasparri -. La solidarietà gliela rinnoveremo ogni giorno per quanto di grave è avvenuto. Ma con la stessa cadenza quotidiana continueremo a dire che Ranucci è un bugiardo".

E ancora: "Accetti un pubblico confronto, se vuole. Ho qui le carte che riportano le sue dichiarazioni che negavano l'avviso di garanzia. E ho l'archiviazione delle farneticanti tesi sulle stragi che lui continua a propagandare. Per conto di chi - ha concluso il presidente dei senatori di Forza Italia - e al servizio di chi mi chiedo a questo punto?".

