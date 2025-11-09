Report, il sospetto di Maurizio Gasparri: "Perché Ranucci aggredisce il Garante"

"Ranucci, al quale va sempre totale e piena solidarietà per il grave attentato subito, continua a fare polemiche improprie. Aggredisce l'Autorità per la Privacy solo perché ha indagato su di lui. Ranucci, quando questa estate ho detto che aveva avuto un avviso di garanzia per queste vicende dalla Procura della Repubblica, ha detto che invece è verissimo Commissione Antimafia che in Commissione Vigilanza Rai, ma lui ha detto di guardare Report. Come se le decisioni di una Procura contassero meno delle sue bugie". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Quindi Ranucci spreca soldi per pedinare delle autorità, dice bugie sulle stragi e sulle sue pendenze giudiziarie - ha poi proseguito Maurizio Gasparri -. La solidarietà gliela rinnoveremo ogni giorno per quanto di grave è avvenuto. Ma con la stessa cadenza quotidiana continueremo a dire che Ranucci è un bugiardo".