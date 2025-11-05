Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Giulia Bongiorno "Paperona", cifre-record: la sua dichiarazione dei redditi

di
Libero logo
mercoledì 5 novembre 2025
Giulia Bongiorno "Paperona", cifre-record: la sua dichiarazione dei redditi

1' di lettura

È Giulia Bongiorno la politica in cima alla classifica di coloro che hanno pubblicato le dichiarazioni dei redditi: l'avvocata e presidente della Commissione Giustizia del Senato, con oltre 3 milioni di euro, è seguita da Giulio Tremonti, che supera invece i 2 milioni. Più giù gli altri leader: il presidente di Forza Italia Antonio Tajani dichiara circa 187mila euro, 30mila in più rispetto all'anno scorso. A seguire ci sono Maurizio Lupi, numero uno di Noi Moderati, con 250mila; e Carlo Calenda leader di Azione con 122mila.

Poi ecco il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli con poco più di 100mila. Mentre la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni restano sotto quota 100mila. Mancano ancora le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e del numero uno di Italia Viva Matteo Renzi, che non le hanno ancora pubblicate.

Beatrice Venezi. la mossa dopo le accuse: "Mandato all'avvocato Bongiorno"

Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi passa alle vie legali. Dopo le accuse ricevute a seguito della sua nom...

Tra i ministri parlamentari, invece, ci sono il Guardasigilli Carlo Nordio che dichiara quasi 260mila euro; il ministro del Made in Italy Adolfo Urso circa 126mila; il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti poco meno di 99mila. Tra i non parlamentari, ecco il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che si attesta sui 96mila; e il ministro della Salute Orazio Schillaci che è sui 102mila. Dimezzato il reddito della premier, Giorgia Meloni, rispetto al 2024. Dalla sua ultima dichiarazione patrimoniale, in particolare, emerge un passaggio personale importante: l’acquisto definitivo della casa all’Eur-Tre Pini, la prima di proprietà da quando è presidente del Consiglio.

Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

Al termine dell'udienza storica del 20 giugno 2025 al Tribunale di Tempio Pausania, l'avvocata Giulia Bongiorno,...

Carta canta I redditi dei politici, quanto dichiarano Schlein, Fratoianni e Bonelli. Conte muto

Su Rai Radio 2 La Pennicanza, Fiorello irride Elly Schlein: "Visto che Giorgia Meloni..."

Il documento Maurizio Landini, lo studio della Bce smonta le sue balle sui salari

tag
giulia bongiorno
giulio tremonti
antonio tajani
giorgia meloni
elly schlein

Carta canta I redditi dei politici, quanto dichiarano Schlein, Fratoianni e Bonelli. Conte muto

Su Rai Radio 2 La Pennicanza, Fiorello irride Elly Schlein: "Visto che Giorgia Meloni..."

Il documento Maurizio Landini, lo studio della Bce smonta le sue balle sui salari

ti potrebbero interessare

3072x2048

Zohran Mamdani vince a New York? Delirio a sinistra: "È il nostro programma"

860x358

Palamara smaschera in diretta tv la toga rossa: ora si capisce tutto

502x226

Daniele Capezzone: "Pronti? Ecco cosa dirà la sinistra su Mamdani"

Redazione
1582x1048

Fango a 5 stelle sul governo

Mario Sechi