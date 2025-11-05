Giulia Bongiorno "Paperona", cifre-record: la sua dichiarazione dei redditi

È Giulia Bongiorno la politica in cima alla classifica di coloro che hanno pubblicato le dichiarazioni dei redditi: l'avvocata e presidente della Commissione Giustizia del Senato, con oltre 3 milioni di euro, è seguita da Giulio Tremonti, che supera invece i 2 milioni. Più giù gli altri leader: il presidente di Forza Italia Antonio Tajani dichiara circa 187mila euro, 30mila in più rispetto all'anno scorso. A seguire ci sono Maurizio Lupi, numero uno di Noi Moderati, con 250mila; e Carlo Calenda leader di Azione con 122mila.

Poi ecco il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli con poco più di 100mila. Mentre la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni restano sotto quota 100mila. Mancano ancora le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e del numero uno di Italia Viva Matteo Renzi, che non le hanno ancora pubblicate.