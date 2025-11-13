La Sapienza, esposti fantocci di Meloni e Gasparri: lo sfregio di Cambiare Rotta

L'organizzazione giovanile 'Cambiare Rotta' ha esposto ieri, martedì 11 novembre, a La Sapienza dei fantocci col volto della premier Giorgia Meloni e del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in vista del 'No Meloni day', manifestazione annunciata per il 14 novembre per protestare contro il governo anche in riferimento alla situazione a Gaza. A denunciarlo è lo stesso senatore azzurro con una nota a cui allega anche le immagini dei fantocci e in cui ha annunciato di aver scritto una lettera al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e alle altre autorità di sicurezza del territorio “per denunciare l'episodio intimidatorio” avvenuto ieri alla Sapienza “da parte dell'organizzazione giovanile 'Cambiare Rotta' che ha esposto dei 'fantocci' e striscioni minacciosi”.

"Sono indignato, ma non intimidito, dalle nuove minacce rivolte a me, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Ministra Anna Maria Bernini, comparse ieri all'Università La Sapienza di Roma – ha spiegato Gasparri –. Odio, intimidazioni e violenza sembrano essere i tratti distintivi di questi movimenti dell'estrema sinistra". "Da settimane - ha proseguito - vengo indicatore come un avversario soltanto perché chiedo che nel nostro Paese si condannino e si mettono al bando razzismo e antisemitismo. Questi atteggiamenti, pur intollerabili, non riusciranno a farmi tacere. Mi auguro che le autorità competenti intervengano con decisione per fermare tali comportamenti".