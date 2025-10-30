David Parenzo, scritta-choc a La Sapienza: "Nazista". E lui: "Idioti, incontriamoci"

Ennesimo episodio di violenza in un ateneo universitario. Ancora una minaccia nei confronti di una persona considerata dai soliti pro-Palestina "sionista". Questa volta la vita è David Parenzo, che a dir la verità, in passato è già stato bersaglio di censura dai soliti centri sociali. Alla Sapienza, nel dipartimento di Scienze Poltiche, è apparso uno striscione con una scritta in rosso che recita: "Parenzo nazista". Il riferimento è ovviamente alle posizioni filo-israeliane manifestate dal conduttore de L'aria che tira negli sin dal massacro del 7 ottobre.

"Mi segnalano questa scritta all’Università La Sapienza, dipartimento Scienze Politiche. Per chi ha avuto una nonna in un campo di sterminio è semplicemente vomitevole. Vorrei incontrare gli idioti autori di questo schifo e spiegare loro che cos’è stata la Shoah", ha commentato Parenzo su Instagram.