David Parenzo, scritta-choc a La Sapienza: "Nazista". E lui: "Idioti, incontriamoci"

Ennesimo episodio di violenza in un ateneo universitario. Ancora una minaccia nei confronti di una persona considerata dai soliti pro-Palestina "sionista". Questa volta la vita è David Parenzo, che a dir la verità, in passato è già stato bersaglio di censura dai soliti centri sociali. Alla Sapienza, nel dipartimento di Scienze Poltiche, è apparso uno striscione con una scritta in rosso che recita: "Parenzo nazista". Il riferimento è ovviamente alle posizioni filo-israeliane manifestate dal conduttore de L'aria che tira negli sin dal massacro del 7 ottobre.
"Mi segnalano questa scritta all’Università La Sapienza, dipartimento Scienze Politiche. Per chi ha avuto una nonna in un campo di sterminio è semplicemente vomitevole. Vorrei incontrare gli idioti autori di questo schifo e spiegare loro che cos’è stata la Shoah", ha commentato Parenzo su Instagram.
Sotto al post sono apparsi commenti di utenti che hanno solidarizzato col giornalista di La7: "Oltretutto chi ha scritto questa cag*** non ha assolutamente idea di chi sei tu e di cosa pensi, basta pensare che DA SEMPRE sei un oppositore di Bibi", "Solidarietà totale. Quanta violenza, quanta ignoranza. C’è il rischio che accada di nuovo", "Non c’è un bel clima…", "No qui non si scherza, mi spiace. Un abbraccio a David. Veramente una cosa tremenda".