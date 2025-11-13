Le bufale su Falcone inguaiano il fronte del No

Martedì 4 novembre. Studi de La7, trasmissione, per l’appunto, DiMartedì. Il capo della procura di Napoli, Nicola Gratteri, seduto sulla sua poltroncina chiude l’intervento sulla riforma della giustizia con l’aiuto dello smartphone. «Volevo leggervi un’intervista di Giovanni Falcone del 25 gennaio 1992 per sfatare questa leggenda sulla separazione delle carriere. Falcone dice questo: “Una separazione delle carriere può andare bene se resta garantita l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero. Ma temo che si voglia, attraverso questa separazione, subordinare la magistratura inquirente all’esecutivo. Questo è inaccettabile». E sugli applausi, con un tempismo perfetto, il conduttore Giovanni Floris “chiama” la pubblicità. Tra gli effetti collaterali dei finti scoop sui testimonial del No alla riforma Nordio c’è anche la brutta figura in cui è incappato uno dei magistrati più noti, e apprezzati, in Italia. Ieri su questo giornale abbiamo dato conto dei finti scoop rilanciati dal Fatto Quotidiano sulle due toghe simbolo della lotta alla mafia, Falcone e Paolo Borsellino, contrarie alla separazione delle carriere. A Borsellino è stata attribuita una partecipazione a Samarcanda, la storica trasmissione di Michele Santoro, il 23 maggio 1991 nella quale si sarebbe schierato contro l’eventualità della modifica costituzionale. Trasmissione alla quale il giudice palermitano, come dimostrato dal quotidiano giuridico on line Il Dubbio, non ha mai partecipato.

«FIUME DI MENZOGNE»

Falcone, e qui arriviamo allo studio di Floris, è stato invece accreditato di aver pronunciato quelle parole lette da Gratteri la scorsa settimana. Anche in questo caso, Il Dubbio ha smascherato la propaganda dei fautori del No, rivelando come quell’intervista attribuita a Falcone non è mai stata pubblicata perché non esiste. Anzi, se proprio vogliamo restare al giornale fondato da Eugenio Scalfari, ci sono invece dichiarazioni - mai smentite - nelle quali il giudice assassinato da Cosa Nostra si dichiarava favorevole alla separazione delle carriere (intervista a Mario Pirani del 3 ottobre 1991). Lo sfondone dei sostenitori del No è stato ovviamente sfruttato dai comitati per il Sì. Ieri quello della Fondazione Einaudi, SìSepara, guidato da Giandomenico Caiazza, già presidente dell’Unione delle Camere penali italiane, è stato ufficialmente presentato alla Camera dei deputati (c’era anche Antonio Di Pietro). Caiazza ha affondato il dito nella piaga degli avversari: «Leggere interviste false di un magistrato con la storia di Falcone significa toccare il fondo dello scontro politico». Il riferimento è alla lettura che Gratteri, volto di punta dei contrari alla riforma, ha fatto in diretta televisiva delle false affermazioni del magistrato.