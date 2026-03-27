Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

4 di Sera, Davide Faraone la spara: "In che mani siamo". Occhio alla Gardini

venerdì 27 marzo 2026
4 di Sera, Davide Faraone la spara: "In che mani siamo". Occhio alla Gardini

2' di lettura

"Siamo nelle mani di un governo che non ha idea di cosa fare". A dirlo è Davide Faraone. Ospite di 4 di Sera nella puntata in onda venerdì 27 marzo, il deputato di Italia Viva la spara così. "Tutto quello che era stato l'armamentario del referendum, no garantismo a gogo, è diventato da un giorno all'altro invece l'armamentario per cacciarli perché vittime di vicende giudiziarie. Quando noi avevamo chiesto di mandarli via per responsabilità politica, loro no".

E ancora: "Subito dopo il referendum che avevano spinto sul garantismo invece sì". Per Faraone è "un elemento emblematico della confusione del Governo e in più i provvedimenti che non ci sono... Avete fatto vedere dei servizi che i distributori di benzina, i prezzi sono arrivati alle stelle, anche dei prodotti agricoli, tutto quello che arriva a tavola, i fertilizzanti e tutto ciò che riguarda il carburante vuol dire colpire anche il prezzo di ciò che noi mangiamo e quindi le famiglie non ce la fanno".

4 di Sera, Elisabetta Gardini attacca toghe e sinistra: "Messaggio devastante"

"Dopo tutto quello che è successo, un pandemonio a Torino, i tre indagati per l'aggressione a suon di ma...

Parole sulle quali Elisabetta Gardini non si trova d'accordo. Infatti, mentre Faraone parla, la deputata di Fratelli d'Italia scuote la testa. "Ma vi sembra che i prezzi siano calati da quando hanno fatto il provvedimento in cui hanno abbassato le accise che avevano aumentato qualche giorno prima con la legge di bilancio? Io credo che siamo nelle mani di un Governo che non ha idea di cosa fare", è la conclusione di Faraone a cui - evidentemente - non va nemmeno bene il taglio delle accise.

tag
elisabetta gardini
davide faraone

Volano stracci Dritto e Rovescio, Donzelli smonta Faraone: "Strilloni, ecco cosa fate voi"

Il vero volto della sinistra Silvia Sardone inguaia Faraone: "Ricordo quando salivi sulla ong di Rackete"

Martellate al poliziotto 4 di Sera, Elisabetta Gardini attacca toghe e sinistra: "Messaggio devastante"

ti potrebbero interessare

Dl Fisco, via libera del Cdm: tasse e dividendi, tutte le novità

Dl Fisco, via libera del Cdm: tasse e dividendi, tutte le novità

PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

Redazione
Rosy Bindi, schiaffo a Giuseppe Conte: "Ho provato un moto di fastidio"

Rosy Bindi, schiaffo a Giuseppe Conte: "Ho provato un moto di fastidio"

Redazione
Andrea Delmastro, il nome del suo successore (e quel tam-tam sul piano B)

Andrea Delmastro, il nome del suo successore (e quel tam-tam sul piano B)

Fausto Carioti