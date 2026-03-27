4 di Sera, Davide Faraone la spara: "In che mani siamo". Occhio alla Gardini

"Siamo nelle mani di un governo che non ha idea di cosa fare". A dirlo è Davide Faraone. Ospite di 4 di Sera nella puntata in onda venerdì 27 marzo, il deputato di Italia Viva la spara così. "Tutto quello che era stato l'armamentario del referendum, no garantismo a gogo, è diventato da un giorno all'altro invece l'armamentario per cacciarli perché vittime di vicende giudiziarie. Quando noi avevamo chiesto di mandarli via per responsabilità politica, loro no".
E ancora: "Subito dopo il referendum che avevano spinto sul garantismo invece sì". Per Faraone è "un elemento emblematico della confusione del Governo e in più i provvedimenti che non ci sono... Avete fatto vedere dei servizi che i distributori di benzina, i prezzi sono arrivati alle stelle, anche dei prodotti agricoli, tutto quello che arriva a tavola, i fertilizzanti e tutto ciò che riguarda il carburante vuol dire colpire anche il prezzo di ciò che noi mangiamo e quindi le famiglie non ce la fanno".
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Parole sulle quali Elisabetta Gardini non si trova d'accordo. Infatti, mentre Faraone parla, la deputata di Fratelli d'Italia scuote la testa. "Ma vi sembra che i prezzi siano calati da quando hanno fatto il provvedimento in cui hanno abbassato le accise che avevano aumentato qualche giorno prima con la legge di bilancio? Io credo che siamo nelle mani di un Governo che non ha idea di cosa fare", è la conclusione di Faraone a cui - evidentemente - non va nemmeno bene il taglio delle accise.
"Siamo nelle mani di un governo che non ha idea di cosa fare"— 4 di sera (@4disera) March 27, 2026
Davide Faraone a #4disera pic.twitter.com/NUC8rVAspL