4 di Sera, Davide Faraone la spara: "In che mani siamo". Occhio alla Gardini

"Siamo nelle mani di un governo che non ha idea di cosa fare". A dirlo è Davide Faraone. Ospite di 4 di Sera nella puntata in onda venerdì 27 marzo, il deputato di Italia Viva la spara così. "Tutto quello che era stato l'armamentario del referendum, no garantismo a gogo, è diventato da un giorno all'altro invece l'armamentario per cacciarli perché vittime di vicende giudiziarie. Quando noi avevamo chiesto di mandarli via per responsabilità politica, loro no".

E ancora: "Subito dopo il referendum che avevano spinto sul garantismo invece sì". Per Faraone è "un elemento emblematico della confusione del Governo e in più i provvedimenti che non ci sono... Avete fatto vedere dei servizi che i distributori di benzina, i prezzi sono arrivati alle stelle, anche dei prodotti agricoli, tutto quello che arriva a tavola, i fertilizzanti e tutto ciò che riguarda il carburante vuol dire colpire anche il prezzo di ciò che noi mangiamo e quindi le famiglie non ce la fanno".