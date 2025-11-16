Libero logo
Papà Diop ha trovato di colpo 5mila euro

domenica 16 novembre 2025
Mbaye Diop, il papà dell’italo-senegalese dem Mia Bintou Diop, neo vicegovernatice della Toscana senza essersi nemmeno candidata, era stato scovato a Livorno dalle telecamere di “Fuori dal Coro” (Rete4) mentre occupava abusivamente una casa popolare. Pare che la situazione si sia protratta per una ventina d’anni (mentre la figlia era anche consigliera comunale) e risultavano debiti per 27mila euro.

La cifra è scesa a 22mila in quanto toh, pochi giorni dopo il servizio di Rete4 Mbaye è riuscito a trovare di colpo 5mila euro. Miracolo! «Il signor Diop», dice a Libero Alessandro Perini (Fdi), consigliere comunale di Livorno, «si definisce “moroso incolpevole” perché senza lavoro, ma appena scoperto ha potuto versare 5.078 al Comune, pagando solo la parte di debito non ancora finita all’Agenzia delle Entrate. Come può una persona senza reddito disporre all’improvviso di una cifra simile? Resta il fatto che», aggiunge Perini, «con appena 5mila euro in vent’anni di morosità è riuscito a non essere sfrattato.
Una vicenda davvero incredibile». O forse non così tanto, nel Comune rosso.

