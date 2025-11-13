Mia Bintou Diop, il padre occupava una casa? E lei risponde così

Il presidente Eugenio Giani "ha già aperto le porte a una nuova generazione". A dirlo è Mia Bintou Diop, l'esponente del Pd toscano che a soli 23 anni è diventata la nuova vicepresidente della Regione. E come lei ci sono quelli che definisce "giovani brillanti come Iacopo Melio e Bernard Dika". Insomma, spiega sulle colonne di Repubblica, "un segnale politico chiaro. Lui conosce la Toscana come pochi, io porto lo sguardo di chi la vive ogni giorno da ventenne. È un incontro di prospettive". I suoi coetanei "non si riconoscono in una politica che parla di un futuro che non vedono", aggiunge.

"Quando vivi con 800 euro al mese, paghi 600 di affitto e ti dicono che 'devi aspettare il tuo turno', è normale sentirsi fuori gioco. Ma la politica serve proprio a rompere quel muro". In Toscana "il Pd ha consenso non perché amiamo la convegnistica sulla sinistra ma perché cerchiamo di metterla in pratica: nidi gratis, sanità pubblica, fine vita. La giustizia sociale come bussola. Su questo non ci sono compromessi per me". La sfida è "coniugare crescita economica e redistribuzione della ricchezza. In un'economia globale servono strumenti europei di giustizia fiscale".