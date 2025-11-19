E la candidata di Renzi fa il comizio durante la messa

La messa è finita, andate in pace (a votare). Galleggia tra l’incredibile e l’imbarazzante ciò che è accaduto qualche giorno fa a Marcianise, in provincia di Caserta. Nella parrocchia di San Simeone Profeta, l’orazione della domenica si è trasformata in un inconsueto spot elettorale, condito da un accalorato endorsement ben fuori dal canone liturgico. Durante la celebrazione, il parroco ha infatti ringraziato pubblicamente Maria Luigia Iodice, consigliera regionale uscente e candidata nella circoscrizione casertana nella lista Casa Riformista, la formazione renziana che sostiene l’aspirante governatore giallorosso, Roberto Fico.

Il presbitero ha celebrato il finanziamento ottenuto dalla Regione Campania perla manutenzione straordinaria e il restyling della facciata della chiesa, attribuendo alla politica parte del merito. E come in ogni rito che si rispetti, all’invito del sacerdote, la Iodice non si è fatta pregare: è salita all’altare e ha preso il microfono, trasformando un luogo sacro in un podio improvvisato a fini elettorali. Una scena dai toni surreali che ha provocato l’immediata reazione della Curia diocesana di Caserta.

Nelle parole del vescovo Pietro Lagnese non c’è spazio per equivoci: «Utilizzare il sacro tempo della liturgia e il luogo sacro stesso per un’azione di propaganda politica, è un gesto che non solo manca di rispetto verso la sensibilità dei presenti, ma viola anche la sacralità dell’ambiente e l’autonomia della sfera religiosa». Una nota durissima, che non lascia scappatoie e restituisce l’immagine di un confine varcato senza esitazioni. E meno male che un tempo quelli di sinistra erano chiamati mangiapreti...