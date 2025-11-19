Libero logo
Campania, Cirielli supera Fico di tre punti nel sentiment dopo il duello in tv

di
mercoledì 19 novembre 2025
2' di lettura

Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania, supera di tre punti il candidato del centrosinistra Roberto Fico registrando sui social un sentiment positivo del 28,5% contro il 25,5% del rivale. Per lui anche un minor numero di citazioni negative. L'analisi è stata eseguita da Socialcom dopo il duello televisivo tra i due aspiranti governatori negli studi di Sky a Roma, piazza Montecitorio. 

Al termine del confronto, il viceministro degli Esteri ha portato a casa una vittoria schiacciante anche sul piano della comunicazione. Se all'inizio della campagna elettorale Cirielli partiva con un numero di follower su Facebook e Instagram sette volte inferiore rispetto a quello dell'ex presidente della Camera, oggi invece la situazione appare totalmente ribaltata. Il candidato del centrodestra ha fatto il botto in meno di un mese. Venerdì 21 novembre, per la chiusura della campagna elettorale, si attende il bis di Giorgia Meloni a Napoli. Ma la visita deve essere ancora confermata.

Sono stati principalmente due i temi al centro del dibattito a Sky tra i due candidati, cioè sanità e autonomia differenziata. "In questi dieci anni in cui ha governato il centrosinistra, la sanità è precipitata, le liste d’attesa sono lunghissime, non si trovano ambulanze, non ci sono screening oncologici disponibili, sono stati chiusi decine di ospedali, reparti, senza criterio. Assumere nuovo personale, dimezzare liste d’attesa, intervenire con il servizio sanitario convenzionato, con cui si possono abbattere liste d’attesa", ha attaccato Cirielli. 

Sulla riforma dell'autonomia differenziata, invece, è stato il candidato grillino ad attaccare. Ma il viceministro ha assicurato: "Da presidente difenderò la Campania e non consentirò che a nessuna Regione meridionale sia tolto un euro". Altro terreno di scontro è il condono edilizio. "Un’offesa all’intelligenza di tutti noi campani", l'ha definito Fico. E Cirielli ha controbattuto: "È un atto di giustizia". Alla fine del duello, il candidato del centrodestra ha ricordato anche la possibilità del voto disgiunto dicendo: "Credo che questo non sia solo un voto politico ma un voto molto amministrativo. Devo essere giudicato per i miei titoli professionali, di studio, per le esperienze lavorative e per l’affidabilità. Ai cittadini chiedo se stanno meglio rispetto a dieci anni fa, quando il centrosinistra ha cominciato a governare. Oggi il candidato di quella coalizione fa una serie di annunci, ma chi ha provocato i problemi non può risolverli, perché è parte del problema". Fico invece ha invitato gli elettori ad andare alle urne per evitare l'astensionismo. 

Massimo Sanvito