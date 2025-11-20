Libero logo
giovedì 20 novembre 2025
Capezzone: "Cosa ha ammesso Garofani su Meloni", adesso tutto è chiaro

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Ovviamente la cronaca è presa dal caso Garofani che è stato chiuso definitivamente con un incontro tra la premier, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma, come sottolinea Capezzone, in questa storia c'è un dettaglio da non sottovalutare: l'ammissione dello stesso Garofani che sul Corriere afferma di aver pronunciato in una "chiacchierata tra amici" le parole incriminate su un presunto "piano anti-Meloni". Qui di seguito la clip completa. 

