Schlein, il retroscena: "L'ha presa come una imboscata", qua esplode il Pd

Nella vita ma soprattutto nella politica il problema sono sempre "gli amici", più che i nemici. E infatti Elly Schlein è stata costretta a tenerseli ben vicini, per osservarne le mosse. I rapporti dentro al Pd forse non sono mai stati così gelidi da quando la segretaria ha preso il potere nel marzo del 2023. E i fari non sono puntati tanto sulla minoranza riformista, che si riunirà sabato 29 novembre a Prato, a pochi giorni dall'esito elettorale in Veneto, Campania e Puglia, quanto sulle manovre di quella maggioranza che dovrebbe essere il punto di forza di Elly.

In quegli stessi giorni infatti, dal 29 al 30 novembre, si riuniranno a Montepulciano anche Dario Franceschini, Roberto Speranza e Andrea Orlando, che hanno deciso di riunire le loro correnti per riflettere sul futuro del partito. Ufficialmente, perché secondo molti sarà un modo per parlare, meglio se off the records, anche della leadership e delle liste elettorali. E, perché no, pure di un congresso anticipato che già agita il sonno della Schlein.