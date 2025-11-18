Libero logo
Ricolfi smonta il Pd: "Schlein come Cristo Redentore?"

martedì 18 novembre 2025
A suonare la sveglia alla sinistra ci pensa Luca Ricolfi. "Il Pd è nato all’insegna dell’inclusione, ma la sua pratica politica è sempre stata altamente escludente, e quindi incapace di attirare nella propria orbita nuovi strati sociali, come sarebbe stato imprescindibile per una forza che proclama di avere una 'vocazione maggioritaria'". La riprova? "Nonostante i buoni propositi di Veltroni, il Pd non si è mai liberato del complesso di superiorità morale che da sempre affligge la sinistra. Ma come puoi pensare che gli altri si decidano a votarti se li tratti come eticamente inferiori, rozzi, barbari, disumani?".

Un'accusa già rivolta dal sociologo ai dem, come lui stesso ammesso a Il Riformista: "Io denunciai questa deriva esattamente 20 anni fa nel mio libro Perché siamo antipatici? (sottotitolo: La sinistra e il complesso dei migliori), ma devo constatare che – a dispetto degli sforzi di Veltroni – le cose da allora sono ulteriormente peggiorate, specie dopo il 2019 e la crisi degli sbarchi. Da quel momento in poi, anche per responsabilità della 'sinistra culturale' di Saviano-Scurati-Murgia eccetera, il conflitto politico è stato via via eticizzato – noi i buoni, loro i cattivi – con il risultato di allontanare dalla sinistra gran parte degli elettori incerti, moderati o contendibili".

Luca Ricolfi smaschera la sinistra: "Si occupa di immigrati perché costa poco"

Luca Ricolfi a ruota libera. Il sociologo e presidente della Fondazione Hume si toglie qualche sassolino dalla scarpa, s...

Neanche i riformisti riescono a salvare il Pd. Il motivo? "Il riformismo non è un ideale politico forte, un ideale che ti fa sognare. Per il gruppo dirigente attuale del Pd è addirittura una colpa, un marchio di infamia. E il Jobs Act è il peccato originale, la colpa da lavare nel sangue. La Schlein ha vinto le primarie presentandosi come Cristo Redentore, sceso nel Pd per purificare la sinistra dalla macchia con cui Renzi, novello Adamo (o Eva ?), ne aveva sporcato l’immacolato candore". 

