Supermedia sondaggi, balzo di FdI prima delle Regionali: a sinistra c'è un crollo pazzesco

Nuova rilevazione, ma il risultato non cambia. Giorgia Meloni continua a comandare la classifica del gradimento dei partiti, con Fratelli d'Italia che si conferma il primo della lista. Supermedia di "vigilia" oggi, giovedì 20 novembre, ovviamente in riferimento alle elezioni regionali che si terranno domenica e lunedì in Puglia, Campania e Veneto, fatto da tenere in considerazione nell'ottica di eventuali scostamenti di opinione all'indomani del voto in queste tre regioni. In questa fase, FdI è l'unico partito che conosce un piccolo rimbalzo statisticamente rilevante, mantenendosi nel range degli ultimi due mesi. E a sinistra c'è un crollo inaspettato.

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 6 al 19 novembre, è stata effettuata il giorno 20 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerazioni sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 14 ottobre), Eumetra (13 novembre), Noto (18 novembre), Only Numbers (11 novembre), SWG (10 e 17 novembre) e Tecnè (7 novembre).