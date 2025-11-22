Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Dogmatismo ideologico? Più danni che benefici"

sabato 22 novembre 2025
Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Dogmatismo ideologico? Più danni che benefici"

1' di lettura

"Nessuno può affrontare da solo sfide globali come il cambiamento climatico e la vulnerabilità dei sistemi alimentari. Come membri del G20 abbiamo la responsabilità condivisa di trovare una strada, ma sappiamo anche che quella strada deve basarsi sul buon senso. A mio avviso, dobbiamo abbandonare una volta per tutte un dogmatismo ideologico che sta provocando più danni che benefici".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della seconda sessione di lavoro del G20 di Johannesburg, dedicata alla riduzione dei rischi da disastri naturali, al cambiamento climatico, alla transizione energetica e alla sicurezza alimentare.

Greta in tour per l'Italia tra comizi con Avs e scioperi

Vacanze romane? Troppo poco: Vacanze italiane. Greta Thunberg non è Audrey Hepburn – diamo subito questa no...

"In Europa, ad esempio - ha aggiunto la premier -, sono state fatte scelte in passato che hanno messo in ginocchio interi settori produttivi, e senza che questo producesse un beneficio reale sulle emissioni globali. In Africa, approcci dogmatici che non tengono conto delle specificità delle nazioni africane, imposti da partner stranieri, rischiano per paradosso di rafforzare vecchie dinamiche di dipendenza. È una strategia perdente, e quindi serve trovare un punto di equilibrio pragmatico tra la necessità di limitare le emissioni e il rischio tanto di compromettere i sistemi produttivi più avanzati, quanto di impedire a quelli più deboli di affermarsi".

tag
giorgia meloni
green

Odio rosso Lilli Gruber, l'appello-choc ai telespettatori: attacco frontale a Giorgia Meloni

I tre figli tolti ai genitori Famiglia nel bosco, l'Anm attacca Meloni e Salvini: il caso deflagra

Sempre peggio Giorgia Meloni, orrore femminista: l'insulto con la Vanoni, striscione choc

ti potrebbero interessare

Roberto Gualtieri, l'ultima follia del Pd a Roma: strisce pedonali rialzate

Roberto Gualtieri, l'ultima follia del Pd a Roma: strisce pedonali rialzate

Redazione
Giorgia Meloni, orrore femminista: l'insulto con la Vanoni, striscione choc

Giorgia Meloni, orrore femminista: l'insulto con la Vanoni, striscione choc

Redazione
Matteo Lepore, l'affondo di Bignami: "Il Pd ha reso Bologna meta per i violenti"

Matteo Lepore, l'affondo di Bignami: "Il Pd ha reso Bologna meta per i violenti"

Redazione
Giorgia Meloni, il cartello-choc delle femministe: "Meno Femminicidi, più Melonicidi"

Giorgia Meloni, il cartello-choc delle femministe: "Meno Femminicidi, più Melonicidi"

Redazione