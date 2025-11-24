Regionali, il sogno spezzato di Elly e sinistra: nessuna "spallata" (e Meloni sempre più forte)

Da queste elezioni regionali, le ultime tre del 2025, si possono trarre poche, ma importanti certezze. La prima: Veneto, Campania e Puglia non cambiano colore. La seconda: tredici milioni di italiani interessati sono un test politico, al netto di una affluenza ancora drammaticamente in calo, e quindi il voto è destinato ad avere delle ripercussioni anche a livello nazionale non tanto tra centrodestra e centrosinistra, ma all'interno delle due coalizioni. La terza: il centrosinistra esulterà per i due successi di Roberto Fico e Antonio Decaro, parlerà di "due a uno" ma, ancora una volta, prenderà in giro i propri elettori nel tentativo di mascherare ancora una volta una difficoltà politica sempre più evidente.

Iniziamo dal primo punto: come previsto già dagli ultimi sondaggi, non c'è stata gara in nessuna delle tre ragioni. In Veneto Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, era un candidato troppo debole per le opposizioni, sacrificato sull'altare di una sconfitta certa. Nel 2020 Luca Zaia aveva ottenuto il 76% dei voti e solo il no al terzo mandato ha impedito al Doge di rimanere in sella. Il suo giovane successore Alberto Stefani, leghista, non poteva aspirare a tanto ma ha comunque centrato il risultato in scioltezza. La vera partita, semmai, è il derby tra la Lega e Fratelli d'Italia, un braccio di ferro tra alleati che avrà effetti anche sulle candidature delle prossime regionali.

Stesso scenario in Campania, dove Fico ha messo d'accordo Elly Schlein e Giuseppe Conte aprendo però l'eterno dossier "campo largo". La vittoria di Fico passa in secondo piano rispetto all'eterna domanda: chi prende più voti tra Pd e 5 Stelle? La verità è che ogni tornata è una curva pericolosa per i giallorossi, minati da una alleanza fragile e legata a troppe incognite. L'eredità del campione di preferenze Vincenzo De Luca (che 5 anni fa aveva centrato il bis con il 69%) proprio come nel caso di Zaia era troppo pesante: impossibile pareggiarlo. Resta sul neo-governatore l'ombra dello Sceriffo, che ha ottenuto in cambio del via libera al grillino il sì a una sua lista personale. Che, c'è da giurarlo, ipotecherà parecchie scelte della prossima giunta campana, a livello politico e mediatico. In ogni caso, con Edmondo Cirielli entrato in campo per il centrodestra troppo tardi per rovesciare i pronostici, il successo del centrosinistra è tutt'altro che "travolgente".