Regionali, "Schlein non è venuta?": la risposta di Decaro. Poi Elly arriva

lunedì 24 novembre 2025
 "Ho sentito per telefono Elly Schlein già prima che uscissero i risultati, mi ha fatto i complimenti. Dai primi exit poll ho sentito il presidente Conte, ho sentito Fratoianni, ho sentito i responsabili delle liste dei partiti che mi hanno sostenuto e che ringrazio per il sostegno di questi mesi, per aver scelto me e avermi spinto a candidarmi. All'inizio un po' mi tremavano le gambe. Poi, attraversando la Puglia, incontrando migliaia e migliaia di cittadini, le gambe non tremavano più". Lo ha affermato il neoeletto presidente della Regione Puglia Antonio Decaro nel discorso con il quale ha salutato la vittoria elettorale nel suo comitato di Bari questo pomeriggio.

"Schlein - ha aggiunto - mi aveva avvisato già da stamattina che sarebbe andata a Napoli. Con gli altri leader, verrà sicuramente nei prossimi giorni". Insomma, la Schlein ha preferito Napoli trascurando così il candidato del Pd. In serà però ha raggiunto Bari, dopo la passerella da Fico. Poi lo stesso Decaro ha parlato della giunta: "Io parlerò dopo la proclamazione, comincerò a capire come mi deve muovere. Le valutazioni le faremo insieme alle liste che mi hanno sostenuto. Fino a quel giorno non mi fate domande". Insomma, il neo-governatore al momento resta vaga. Ma presto arriverà il momento delle scelte.

