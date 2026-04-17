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Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdI

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venerdì 17 aprile 2026
Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdI

1' di lettura

Fratelli d'Italia continua a comandare la classifica dei partiti più appezzati dagli elettori italiani. Il campo largo, invece, arranca. Questo è quanto rilevato dall'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi che prende in considerazione la variazione dei dati rispetto allo scorso 2 aprile. Come detto, in testa troviamo Fdi che conquista lo 0,2% e sale così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia in netto calo. Antonio Tajani perde lo 0,7% e scende così al 7,2%. La Lega, invece, registra un incremento dello 0,3% che fa salire Matteo Salvini al 7,2%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra troviamo sempre in testa il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein conquista lo 0,4% e sale così al 22,4%. Il Movimento Cinque Stelle, invece, registra una lieve flessione dello 0,1%. Giusepppe Conte si porta quindi al 12,8%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra è in calo dello 0,2%. Fratoianni e Bonelli scendono così al 6,2%.

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Futuro Nazionale. Roberto Vannacci guadagna lo 0,2% e sale quindi al 3,5%. Scende di poco (-0,1%) Azione di Carlo Calenda, portandosi quindi al 3%. Bene Italia Viva di Matteo Renzi (-0,2%), che sale al 2,5%. Stabile Più Europa all'1,5%. Infine, Noi Moderati in crescita dello 0,1%: sale all'1,1%.

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