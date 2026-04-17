Pd, lascia Fabiana Di Segni: "Troppi attacchi agli ebrei"

«Negli ultimi due anni sono stata oggetto di attacchi antisemiti e politici e personali diretti, espliciti, violenti. Più volte sono state sollecitate le mie dimissioni da componenti di sezione, passate nel silenzio di molti, a questo non è mai seguito purtroppo nessun lavoro concreto da parte dei vertici del Pd». Fabiana Di Segni, consigliera del Municipio XI di Roma lascia, ebrea, ha lasciato il Pd con un lunga lettera in cui, a proposito della questione mediorientale, lo dice senza mezzi termini: «Bisogna avere il coraggio di dirlo chiaramente: nel Partito Democratico, oggi, su questi temi, non esiste più uno spazio reale di confronto». La Lega capitolina attacca i dem: «La maggioranza è in frantumi».