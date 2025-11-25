Giornata contro la violenza sulle donne, Giorgia Meloni: "Non ci fermiamo"

"La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti. Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post sui social nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La presidente del Consiglio ha spiegato qual è stato il lavoro del suo governo per debellare questo grave problema: "In questi anni, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il 'codice rosso' e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione".

"Sono passi avanti concreti, ma non ci fermiamo qui - ha promesso Meloni -. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere. Per costruire un’Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti”.

Proprio oggi, il 25 novembre, è attesa l’approvazione definitiva della legge sul delitto di femminicidio e di altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Si tratta di un provvedimento all’avanguardia nella legislazione internazionale, perché introduce nel Codice penale l’art. 577-bis, delitto di femminicidio, e prevede l’ergastolo quando l’omicidio di una donna sia commesso per discriminazione di genere, odio o per reprimere la libertà della vittima.