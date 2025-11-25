FdI, "è sempre più blu": la mappa con cui FdI cestina le balle della sinistra

"La maggioranza degli italiani conferma la sua fiducia in Fratelli d’Italia e nel Governo Meloni. Andiamo avanti con maggiore determinazione: l’Italia è sempre più blu": Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post sui social, commentando le ultime regionali. In particolare, hanno fatto notare che "dieci anni fa i governatori del Pd erano 15. Oggi solo 3". La sinistra, dunque, nonostante le vittorie di ieri in Puglia e Campania, avrebbe ben poco da festeggiare.

A smantellare le illusioni del centrosinistra è stato anche Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione di FdI. Intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “Se guardiamo alla tornata elettorale nelle Regionali d’autunno nel loro complesso, la sinistra si aspettava un 5 a 1. E invece è finita 3 a 3, anzi 4 a 3 per noi con la Valle d’Aosta al centrodestra. Ognuno ha confermato gli uscenti”.

Nulla da dire, dunque, sul risultato di FdI: “E’ cresciuto ovunque rispetto alla tornata precedente”, ha sottolineato Donzelli, spiegando che "il nostro traino principale è Giorgia Meloni. Sul piano nazionale la situazione è diversa”. Riferendosi alla Campania, il meloniano ha fatto notare che pure lì "siamo cresciuti, ai nostri voti vanno aggiunti quelli della lista Cirielli". Sul Veneto, ha aggiunto, "è fortissimo l’effetto trascinamento di Luca Zaia, che ha fatto molto bene. E’ normale che, con esponenti molto forti sul territorio, questo possa accadere”. In definitiva, “non siamo minimamente preoccupati. Una cosa è un voto locale, altra è governare l’Italia”.