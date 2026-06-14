Jannik Sinner, McEnroe fa tremare gli italiani: "Malore? C'è anche dell'altro..."

Come sta Jannik Sinner? Il numero uno al mondo è uscito a pezzi dal Roland Garros. Nonostante l'assenza di Carlos Alcaraz, l'altoatesino non è riuscito ad approfittarne per vincere l'unico grande Slam che manca alla sua già prestigiosissima bacheca. Ancora una volta è stato vinto dal caldo e dal malore. Come già accaduto in occasione dell'ultimo Australian Open. E in tanti adesso sono preoccupati per la sua resa, in previsione di Wimbledon. E anche nel tempio dell'erba avrà il vantaggio di non poter incontrare il numero due al mondo, ancora ai box per infortunio.

“Non è un problema nuovo quello di Jannik Sinner – ha affermato John McEnroe, ex numero uno e leggenda del tennis – Ha avuto difficoltà di questo tipo per un paio d’anni. So che è durissima quando devi affrontare un caldo del genere, ma ci sono già state tre, quattro o cinque occasioni diverse in cui è stato colpito dai crampi”.