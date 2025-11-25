Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Sergio Ramelli, l'orrore dei compagni: "Morto? Concime per l'orto"

martedì 25 novembre 2025
Sergio Ramelli, l'orrore dei compagni: "Morto? Concime per l'orto"

2' di lettura

La denuncia dell'ultimo orrore rosso contro Sergio Ramelli arriva da Nicola Porro, a Quarta repubblica su Rete 4, e poi sui social da Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia.

Lunedì sera Porro mostra in diretta una immagine choc della contestazione che No Tav, antagonisti e anti-fascisti hanno organizzato a Susa in occasione della presentazione del libro di Giuseppe Culicchia Uccidere un fascista – Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio, dedicato al giovane, volume dedicato al 18enne militante del Fronte del gioventù barbaramente aggredito e ucciso sotto casa da un commando di Avanguardia operaia dopo mesi di angherie e vessazioni. Un episodio tra i più drammatici degli Anni di piombo e che ancora oggi, però, scatena attacchi vergognosi.

I partigiani contro il libro di Culicchia

Una storia che fa ancora paura. Questo è il sottotitolo di un libro generazionale, scritto da Guido Giraudo, che ...

Fuori dal Circolo dei lettori di Torino, mentre dentro Culicchia discuteva con l'assessore regionale di FdI Maurizio Marrone, si è radunata una settantina di contestatori. La protesta contro la presunta "normalizzazione del fascismo" si è però subito trasformata in una fiera dell'insulto contro la memoria di Ramelli. In particolare, Porro ha mandato in onda uno striscione su cui campeggiava una chiave inglese, la stessa con la quale fu massacrato Sergio, e lo slogan agghiacciante "Fascio morto concime per l’orto".

827x354

"Sergio vive, questi vermi non saranno mai degni del suo sorriso", è il commento sui social di Fidanza, che poi aggiunge: "Le intimidazioni dei pochi manifestanti no tav non hanno scoraggiato i cittadini di Susa, che hanno riempito la biblioteca per ascoltare la presentazione di Culicchia su Ramelli, lanciando un messaggio chiaro: la valle non è più ostaggio della violenza antagonista, tantomeno quando vorrebbe censurare la storia dei ragazzi di destra assassinati dal brigatismo rosso". 

tag
sergio ramelli
avanguardia operaia
no tav
quarta repubblica
fascismo
susa
giuseppe culicchia

Gioco, partita, incontro Quarta Repubblica, figuraccia-De Micheli: balbetta e viene travolta in tv

Sistema-Bologna Quarta Repubblica, Rondoni inchioda Lepore: "Colluso, lo sanno anche i muri"

A Quarta Repubblica Paolo Crepet, lo sfogo sulla famiglia nel bosco: "Niente tv? Siamo seri..."

ti potrebbero interessare

Ddl stupro, sceneggiata della sinistra: tutti fuori dall'Aula, si scatena il caos

Ddl stupro, sceneggiata della sinistra: tutti fuori dall'Aula, si scatena il caos

Francesco Storace spiana Schlein e Conte: "Siate seri", l'ultima balla sulle regionali

Francesco Storace spiana Schlein e Conte: "Siate seri", l'ultima balla sulle regionali

Fuori dal Consiglio, per voi è la fine politica di Nichi Vendola?

Fuori dal Consiglio, per voi è la fine politica di Nichi Vendola?

Veneto, Marco Rizzo resta fuori e attacca: "Sistema in profonda crisi"

Veneto, Marco Rizzo resta fuori e attacca: "Sistema in profonda crisi"

Redazione