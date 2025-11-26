Pasquale Tridico perde in Calabria? Lascia la Regione e torna al Parlamento Ue

Come volevasi dimostrare. Pasquale Tridico non è riuscito a vincere le elezioni in Calabria. In ogni caso, però, può stare sereno: conserverà il suo seggio al Parlamento europeo, dove è stato eletto deputato tra le fila del Movimento Cinque Stelle. La decisione è stata formalizzata ieri, martedì 25 novembre. L'ex mr. Inps è stato sconfitto nettamente da Roberto Occhiuto lo scorso ottobre. In Regione, però, lascerà il suo posto a Elisabetta Barbuto, sempre dei Cinque Stelle. Il grillino aveva partecipato alle prime due riunioni dell’Assemblea regionale promettendo di voler organizzare e coordinare l’opposizione prima di assumere una decisione che appariva, invece, già scontata.

Certo, Tridico poteva essere più chiaro con i suoi elettori, che al contrario si sarebbero aspettati un candidato più agguerrito in Regione. Ma il grillino ha tergiversato, avendo già sicuro il suo posto al Parlamento europeo. Dobbiamo ricordare però che l'ex numero uno dell'Inps è solo il primo di una serie di politici che, dopo aver perso una tornata elettorale, fanno marcia indietro. In questo senso, è in buona compagnia.