Pasquale Tridico, il tam tam: dove va dopo il disastro alle elezioni

Per settimane "l'emigrante" Pasquale Tridico ha professato amore per la sua Calabria in ogni piazza, a ogni comizio, in ogni intervista televisiva. Tanti elettori hanno lecitamente dubitato di questa passionaccia, o perlomeno hanno constatato come la conoscenza della regione in cui il candidato grillino è nato fosse assai limitato, essendo l'ex presidente dell'Inps volato giovanissimo in Germania e poi a Roma, dove ha studiato, vissuto, lavorato e tutt'ora insegna.

Ecco perché, forse, non stupirà molti la scelta di non restare al Consiglio regionale dopo aver perso con 18 punti di svantaggio contro il governatore uscente Roberto Occhiuto, di Forza Italia. Una batosta elettorale, quella di domenica e lunedì scorsi, che potrebbe avere gelato gli entusiasmi di Tridico: secondo quanto riferisce il Secolo d'Italia, infatti, il papà del reddito di cittadinanza sarebbe intenzionato a tornare a Bruxelles, dove è europarlamentare dal giugno 2024 tra le fila dei 5 Stelle e dove, tra l'altro, è volato a festeggiare il suo compleanno pochi giorni fa, in piena campagna elettorale, mentre in Calabria "scendeva" Elly Schlein per sostenerlo.