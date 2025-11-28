Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Prato, la città del golpe: come fanno fuori Elly Schlein

venerdì 28 novembre 2025
Prato, la città del golpe: come fanno fuori Elly Schlein

1' di lettura

Elly Schlein rischia di perdere il controllo del Pd in un week-end. Sabato e domenica, due riunioni simultanee in Toscana segnano la resa dei conti interna .A Prato, come racconta IlGiornale, si raduna l’ala riformista più ostile alla segretaria: il gruppo guidato da Lorenzo Guerini, con Paolo Gentiloni convitato di pietra.

Non c’è Pina Picierno (impegnata al Cairo), ma il messaggio è chiaro: i riformisti vogliono contare di più e puntano a portare Gentiloni alla guida del “campo largo” alle prossime Politiche.A Montepulciano, 150 km più a sud, nasce ufficialmente il “correntone” di Dario Franceschini, con Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Peppe Provenzano e altri. Franceschini giura che l’obiettivo è "rafforzare la leadership di Schlein", ma un alto dirigente Pd confessa al Giornale la verità: "Lui ripete che vuole blindare Schlein ma è una prova muscolare. Mettono in mostra l’argenteria per ricordare a Schlein chi detiene i numeri nel Pd".

Atreju, Meloni sfida Schlein (e Conte)? La risposta di Elly in tv è surreale

Elly Schlein scivola ancora. Sul confronto (chiesto da lei stessa) ad Atreju, Giorgia Meloni ha risposto con parole molt...

Tradotto: il correntone non la sfiducia (ancora), ma vuole ingabbiarla, soprattutto sulle candidature e sulla linea politica.I due appuntamenti si parlano: i riformisti di Prato sperano nella sponda del correntone per spingere Gentiloni leader della coalizione. Schlein è sotto assedio da “nemici” (Guerini) e da “falsi amici” (Franceschini). Tra le ipotesi che circolano al Nazareno: congresso anticipato nel 2026-2027 per ottenere una nuova legittimazione popolare e spiazzare tutti.Intanto cresce l’ipotesi primarie di coalizione. Conte è pronto a sfidare Schlein.

Atreju, Schlein scappa? Donzelli la inchioda: "Non c'è un leader"

Elly Schlein ha tra le righe rifiutato l'invito di Giorgia Meloni ad Atreju di Giorgia Meloni. La premier era stata ...
tag
elly schlein
pd

La mossa Schlein non va ad Atreju: è un autogol?

L'editoriale Ecco come hanno perso la partita alla prima mossa

Parole chiare Atreju, Schlein scappa? Donzelli la inchioda: "Non c'è un leader"

ti potrebbero interessare

Schlein non va ad Atreju: è un autogol?

Schlein non va ad Atreju: è un autogol?

Pandemia, l'ex pm inguaia Conte e Speranza

Pandemia, l'ex pm inguaia Conte e Speranza

Francesco Storace
Atreju, sponda Meloni-Conte, colpo da maestra: Schlein sbrocca col grillino

Atreju, sponda Meloni-Conte, colpo da maestra: Schlein sbrocca col grillino

Roberto Vannacci sfida Zaia? "71.000 voti ho senza campagna"

Roberto Vannacci sfida Zaia? "71.000 voti ho senza campagna"