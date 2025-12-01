Libero logo
Emma Bonino ricoverata in codice rosso: le sue condizioni

lunedì 1 dicembre 2025
Emma Bonino, 77 anni, leader storica dei Radicali e di +Europa, è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a seguito di un malore. Secondo fonti del partito, la situazione è attualmente sotto controllo: la paziente è vigile e cosciente. È atteso per domani mattina il bollettino medico ufficiale.

Non si tratta del primo episodio recente: nell’ottobre 2024 era già stata ricoverata nello stesso reparto per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni di allora, aveva ricevuto la visita a sorpresa di Papa Francesco a casa sua; l’incontro, immortalato in una foto pubblicata su Instagram, li mostrava entrambi sulla sedia a rotelle, al sole sulla terrazza.

Emma Bonino combatte da anni contro un microcitoma polmonare, forma aggressiva di tumore diagnosticata nel 2015. Dopo otto anni di terapie, nel 2023 aveva annunciato la guarigione completa. Figura di spicco della politica italiana e molto conosciuta all’estero (è stata ministra degli Esteri e commissario europeo), Bonino è da sempre simbolo delle battaglie radicali: dal divorzio all’aborto, dalla liberalizzazione delle droghe all’eutanasia. Nonostante posizioni spesso divisive, la sua coerenza “pannelliana” le ha guadagnato rispetto trasversale, anche da parte di avversari conservatori e di destra.

emma bonino

L'incontro Papa Francesco a casa di Emma Bonino: "Come sta?", la risposta chiara del Pontefice

In ospedale Emma Bonino, "mi prendo una tregua dalla politica": la decisione dopo il ricovero in ospedale

In ospedale Emma Bonino in terapia intensiva per problemi respiratori: le sue condizioni

