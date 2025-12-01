Emma Bonino al San Filippo Neri: perché è stato necessario trasferirla

Emma Bonino è stata trasferita questa mattina alla Stroke unit dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. Secondo quanto si apprende, il trasferimento è stato effettuato per garantire un setting appropriato alle cure. Lo hanno fatto sapere dalla Asl Roma 1. Bonino, storica leader radicale, ex ministra degli Esteri e fondatrice di +Europa, era stata ricoverata ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito, a seguito di un malore. Secondo quanto si apprende, le condizioni della leader radicale rimangono stabili.

Secondo fonti sanitarie, la Bonino ieri sarebbe arrivata al Pronto soccorso in codice rosso, presentando problemi pressori e crisi respiratoria, e successivamente è stato deciso il trasferimento immediato nel reparto di terapia intensiva. Le stesse fonti precisano che la politica è vigile e reagisce agli stimoli, e si attendono ulteriori accertamenti nelle prossime ore. Intanto, fonti di +Europa, interpellate dall’Ansa, hanno dichiarato che la situazione è stabile e che Bonino è rimasta cosciente fin dal momento del ricovero. In mattinata, il segretario di +Europa Riccardo Magi ha ribadito che “Emma è ricoverata, stiamo aspettando i risultati degli accertamenti medici delle prime ore, è vigile e siamo fiduciosi di avere in giornata notizie di miglioramenti perché Emma è una grande lottatrice. Le mandiamo il nostro abbraccio affettuoso e la aspettiamo”.