Assalto a La Stampa, Augusta Montaruli: "Il vero legame tra sinistra e Askatasuna"

"Questo episodio dimostra come a sinistra ci sia un problema di tolleranza, rispetto, democrazia": Augusta Montaruli, vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia e parlamentare di Torino, lo ha detto in un'intervista al Secolo d'Italia, commentando l'assalto dei pro Pal alla redazione del quotidiano La Stampa. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi episodi di violenza sempre da quelle frange nel silenzio dei partiti alla nostra opposizione. Oggi l’Italia tutta paga quella mancata presa di distanza: l’assenza di una stigmatizzazione e di provvedimenti di isolamento degli estremismi sta portando tutti a sentirsi legittimati agli atti più violenti", ha aggiunto la Montaruli, che due giorni fa era nella delegazione del partito per portare solidarietà alla redazione del giornale.

La deputata ha detto la sua anche sul fatto che decine di responsabili dell'assalto sono stati individuati e molti di questi, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risultano essere affiliati al centro sociale Askatasuna: "Se sai che ad una manifestazione possono esserci delle sacche di facinorosi o non ci vai o pretendi che non ci siano loro, non stiamo parlando di soggetti sconosciuti ma pienamente riconoscibili, legati a galassie di collettivi e centri sociali. D’altra parte, come avvenuto a Torino, quando esponenti dei partiti che hanno governato o governano la città manifestano per la liberazione di un individuo ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale e che gli aggressori a la stampa definiscono 'fratello' si ha la certezza di simili aderenze".