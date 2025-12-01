FdI contro Francesca Albanese: "Non ballare, chiedi scusa"

Il meglio del peggio di Francesca Albanese. La relatrice Onu è riuscita ad alzare ulteriormente l'asticella con la sua ultima sconcertante, agghiacciante, sparata. Dopo l'assalto pro-Pal alla redazione de La Stampa a Torino, che è stata vandalizzata, è riuscita infatti ad affermare che quanto accaduto dovrebbe essere "un monito" per i giornalisti, che secondo lei dovrebbero tornare a fare il loro lavoro. Ovviamente, come dice lei.

Frasi inaccettabili, inquietanti. Tanto che anche in questo caso anche da sinistra, quella sinistra che a lungo la ha coccolata e portata in palmo di mano, si fa a gara a prendere le distanze. Si pensi al caso di Bologna, dove il sindaco Matteo Lepore e i consiglieri Pd sono al lavoro per revocare la proposta di cittadinanza onoraria che le volevano conferire.

La polemica, insomma, è tutta politica. E Fratelli d'Italia picchia durissimo sul caso, picchia durissimo contro la Albanese. Sui social, l'account FdI, riserva particolari attenzioni alla relatrice Onu. In un post FdI riprende la frase della Albanese, "che sia un monito", per poi proporre moniti sensati, quali: le immagini degli avversari non vanno bruciate; le violenze dei centri sociali vanno condannate; gli assalti alle redazioni non vanno giustificati. Ogni riferimento non è puramente casuale.

Che sia un monito per la sinistra: isolate gli estremisti. pic.twitter.com/du7u38UYxr — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) December 1, 2025

Ma non solo. Sempre l'account di FdI rilancia un video di Francesca Albanese in piazza a Genova venerdì 28 novembre, nel bel mezzo di un corteo pro-Pal. Nelle immagini eccola scatenata, mentre balla insieme agli altri manifestanti. E FdI tuona: "Albanese, non dovresti ballare. Dovresti chiedere scusa". E ancora: "Francesca Albanese non ha chiesto scusa per le sue gravi parole: malafede o incoscenza?". Ai posteri l'ardua sentenza...