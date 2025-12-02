Francesca Albanese, anche Angelo Bonelli la spiana: "Criminali, nessun ma"

Questa volta Francesca Albanese l'ha sparata davvero grossa. Troppo grossa. L'attacco alla redazione de La Stampa - al grido di: "giornalista terrorista, sei il primo della lista" - ha sconvolto quella parte del Paese che, nonostante la violenza delle piazze pro-Pal, è rimasta moderata. O almeno non ha perso del tutto la bussola. La stessa fetta della popolazione che, ai tempi del presidente americano Richard Nixon, avremmo definito "la maggioranza silenziosa". Ma non solo, perché in questo caso, dopo aver parlato di "monito" per i giornalisti, la Albanese ha scatenato anche l'insurrezione della parte politica tecnicamente a lei più vicina. Dito puntato contro di lei dei Giannini e degli Scanzi, di diversi esponenti del Pd, la cui giunta a Firenze, per esempio, ha frenato sulla cittadinanza onoraria.

E, clamoroso ma vero, anche Angelo Bonelli prende le distanze, lo stesso Bonelli che l'aveva sempre sostenuta nei suoi deliri contro Israele. "L'attacco alla redazione de La Stampa è stato un attacco vigliacco, criminale, come l’attacco nell’ottobre 2021 alla Cgil che definimmo un attacco alla democrazia - ha spiegato il co-portavoce dei Verdi a microfoni di Start, il programma televisivo in onda su Sky TG24 -. Anche quello è stato un attacco alla democrazia e quindi va condannato, non ci può essere il ‘ma’ dopo".