Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

di
Libero logo
martedì 2 dicembre 2025
DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

1' di lettura

"Io le posso dire che abbiamo perso l'occasione, io ho dato la disponibilità". Lo ha detto Giuseppe Conte a DiMartedì a proposito dell'invito di Giorgia Meloni al presidente M5S con Elly Schlein per un dibattito a tre ad Atreju. "Io e Schlein avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che lei (Giorgia Meloni ndr) non vuole avere, e l'avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali che lei sta riassumendo, a cui lei non risponde".

Subito dopo è partito l'attacco al premier. "Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio - ha detto l'ex avvocato del popolo - che addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. E di avere tantissimi trombettieri che vanno dappertutto a raccontare la favola che va tutto bene, quella che arriva da Chigi". 

Giuseppe Conte, il retroscena: "Cosa viene prima per lei", Elly Schlein ko

La vicenda di Atreju ha scavato un solco tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Al Nazareno l’hanno vissuta come uno ...

"Nel centrodestra i Fratelli d'Italia ormai recitano la parte assolutamente prevalente e quindi anche una capacità evidentemente espansiva che in qualche modo scura Forza Italia e Lega - ha proseguito -. Nell'area progressista invece" stando al sondaggio mostrato sulla capacità di espansione dei partiti "il Movimento 5 Stelle è al primo posto, quindi vuol dire che abbiamo una grande capacità espansiva ed è giusto che facciamo anche un percorso che può essere di giovamento per l'intera coalizione".

Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

Ora è ufficiale: Elly Schlein ad Atreju non ci sarà. Forfait alla kermesse di Fratelli d'Italia, in ca...
tag
giuseppe conte
atreju
giorgia meloni
dimartedì
giovanni floris
elly schlein

Sinistra e Landini in tilt Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione"

Faccia a faccia Gianfranco Fini, ritorno ad Atreju: con chi si scontra (32 anni dopo)

Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione"

Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione"

Redazione
Mogherini in stato di fermo, la risata e il precedente-Sarkozy

Mogherini in stato di fermo, la risata e il precedente-Sarkozy

Redazione
Assalto a La Stampa, il sindaco Lo Russo balbetta

Assalto a La Stampa, il sindaco Lo Russo balbetta

Pietro Senaldi
Francesca Albanese fuori controllo: si paragona a Dante Alighieri

Francesca Albanese fuori controllo: si paragona a Dante Alighieri

Redazione