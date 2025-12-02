DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

"Io le posso dire che abbiamo perso l'occasione, io ho dato la disponibilità". Lo ha detto Giuseppe Conte a DiMartedì a proposito dell'invito di Giorgia Meloni al presidente M5S con Elly Schlein per un dibattito a tre ad Atreju. "Io e Schlein avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che lei (Giorgia Meloni ndr) non vuole avere, e l'avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali che lei sta riassumendo, a cui lei non risponde".

Subito dopo è partito l'attacco al premier. "Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio - ha detto l'ex avvocato del popolo - che addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. E di avere tantissimi trombettieri che vanno dappertutto a raccontare la favola che va tutto bene, quella che arriva da Chigi".