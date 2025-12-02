Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Giuseppe Conte, il retroscena: "Cosa viene prima per lei", Elly Schlein ko

martedì 2 dicembre 2025
Giuseppe Conte, il retroscena: "Cosa viene prima per lei", Elly Schlein ko

2' di lettura

La vicenda di Atreju ha scavato un solco tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein.  Al Nazareno l’hanno vissuta come uno sgarbo – per la serie "ha giocato di sponda con Giorgia Meloni" – mentre Conte l’ha percepita come uno sgarbo al cubo: lui aveva accettato di confrontarsi sin da premier e aveva accettato l’invito anche quest’anno, mentre Schlein l’aveva rifiutato l’anno scorso. E così Elly si è messa anche “maramaldeggiare in casa altrui” per affermare la sua leadership.

A peggiorare le cose, le parole di Schlein da Formigli: "Se deve venire Conte, allora porti Salvini". Un paragone che ha irritato Giuseppi, secondo quanto riferito da un retroscena de La Stampa. Schlein è entrata nel “trip” di Palazzo Chigi, protesa alla sua leadership invece di fare da regista del campo. Una soluzione che lo stesso Giuseppi preferirebbe- Conte è infastidito da questa accelerazione: si parla di candidato senza sapere il sistema elettorale, di primarie a un anno e mezzo dalle urne, di coalizione senza temi concreti. Questo il ragionamento che si fa dalle parti dei 5 Stelle.

Superbonus, l'ultima truffa che travolge Conte: la scoperta della GdF

Acquisizione illecita di crediti d'imposta da parte di un'impresa lametina attiva nel settore edilizio: a scopri...

"Sta anteponendo l’ambizione al progetto", avrebbe sussurrato l'ex premier. Schlein cerca legittimazione: mediatica ad Atreju, interna a Montepulciano, elettorale attribuendosi vittorie regionali (in realtà pareggi). Si è precipitata a Napoli per abbracciare Fico prima di Conte, che sente sue quelle vittorie per abilità manovriera (accordo con De Luca, sì a Decaro contro Emiliano). Ma Conte sa bene che il nome dell'ex presidente della Camera è suo, ovvero all'interno del recinto M5s. Più Schlein gioca per sé, più Conte si irrigidisce. "Se vengo percepito come un cespuglio di un novello Ulivo siamo morti", avrebbe sussurrato. E forse in questa frase c'è la preoccupazione concreta di  finire nel dimenticatoio.

Bruno Vespa stronca Schlein: "Come finirebbe il confronto con Giuseppe Conte"

Si torna a parlare del caso-Atreju, l'invito rivolto ad Elly Schlein da parte di FdI. Ma la segretaria Pd ha rifiuta...
tag
giuseppe conte

Su La7 DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

Interventista da ridere Rocco Casalino, sconcertante richiesta a Repubblica: "Mi aiuti! Scriva l'email"

ti potrebbero interessare

DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

DiMartedì, la sparata di Giuseppe Conte da Floris: "Cosa invidio a Meloni"

Redazione
Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione"

Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione"

Redazione
Mogherini in stato di fermo, la risata e il precedente-Sarkozy

Mogherini in stato di fermo, la risata e il precedente-Sarkozy

Redazione
Assalto a La Stampa, il sindaco Lo Russo balbetta

Assalto a La Stampa, il sindaco Lo Russo balbetta

Pietro Senaldi