Atreju, la mossa di Elly Schlein: come prova a "oscurare" la fine della kermesse

Elly Schlein, una dei pochi esponenti dell'opposizione che non sarà ad Atreju, festa di FdI, proverà a rovinare la giornata di chiusura dell'evento, domenica 14 dicembre. Quel giorno, come si legge su La Stampa, sarà convocata l’assemblea del Pd, con la relazione della segretaria. Proprio nelle stesse ore in cui la presidente del Consiglio nonché leader di FdI Giorgia Meloni farà il suo tradizionale intervento di chiusura alla kermesse. È probabile che la segretaria, non riuscendo ad avere un confronto diretto con la premier, stia provando a sfidarla a distanza. Bisognerà vedere, però, con quali risultati.

Dunque, dopo tutto il tira e molla, la richiesta di un faccia a faccia con Meloni e poi il passo indietro a seguito dell'invito rivolto anche all'alleato Giuseppe Conte, ecco l'ultimo tentativo della Schlein di mettersi in luce. Una mossa disperata più che un tentativo, verrebbe da dire. Se in un primo momento dal Nazareno avevano fatto circolare l’ipotesi di un rinvio a gennaio dell’appuntamento con i delegati del partito a livello nazionale e locale, poi si è deciso di mantenere l’assemblea nella sua collocazione temporale abituale. Difficile però che sulla decisione non abbia pesato soprattutto la possibilità di sfruttare la concomitanza con l’ultimo giorno di Atreju.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45243857]]

Stando a quanto trapelato finora, all'assemblea la leader del Pd avrebbe intenzione di andare all’attacco sulla manovra, accusando Meloni di fondi tagliati e promesse tradite. Il capo del M5s, invece, sarà ad Atreju sabato 13, per un’intervista con Paolo Del Debbio. La convocazione dell'assemblea dem il 14 dicembre, inoltre, sarebbe anche una risposta indiretta a Conte, che non digerirebbe la polarizzazione dello scontro Schlein-Meloni. In ogni caso, il responsabile Organizzazione FdI, Giovanni Donzelli, ha lasciato aperta la porta alla segretaria del Pd: "Se dovesse accettare la nostra formula, come hanno sempre fatto tutti i leader di qualsiasi partito, siamo disponibili a integrare il programma".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45235858]]