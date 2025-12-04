Anna Ascani senza vergogna: "Sulla legittima difesa Meloni non ha fatto nulla"

O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il Pd. Aveva ragione Roberto Vannacci, viviamo davvero in un mondo al contrario. In un mondo nel quale il Partito democratico per anni si è battuto contro chi lamentava un deficit di sicurezza e chiedeva garanzie per la legittima difesa. E ora, invece, accusa il governo di non fare abbastanza per proteggere i cittadini.

A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, Anna Ascani si è lasciata andare a un sermone a tema sicurezza. "Per esempio questo è un governo che è intervenuto molte volte su molte cose - ha detto la dem -. Ha introdotto nuove pene, ha fatto mille interventi in tema di giustizia ma su questo ha solo chiacchierato. L'ultima modifica nel merito l'ha fatta il governo Draghi che riguarda la legittima difesa mentre questo governo non ha fatto assolutamente nulla".

E ancora: "Io chiaramente posso non essere d'accordo con gli intendimenti che può avere potrebbe avere questo maggioranza - ha spiegato Ascani -, però ciò che mi stupisce è che sento spesso commentare sui social magari... ho visto un commento della presidente Meloni riguardo a un caso in provincia di Rovigo in cui non si è aperto invece un fascicolo a carico di una persona che si è difesa legittimamente proprio perché si è applicata la legge Cartabia contro la quale lei aveva votato. Quindi praticamente siamo in presenza di grandi contraddizioni".



