L'aria che tira, rissa Borghi-Bonelli a La7: "Frega nulla!", "Mettitela in..."

Un'affermazione che lascia basito il leghista che - a detta di Bonelli - osa gesticolare. "Con 'sta mano così è un po' brutta, è la quarta volta che lo fa". "Ma adesso dovete dirmi anche come muovere le mani? - tuona Borghi spazientito -. Ma chi siete? Ma andate a quel paese ! Non me ne frega nulla di quello che pensi di me". Quanto basta a scatemare Bonelli: "Mettitela in quel posto la mano!". Parole forti su cui il leghista preferisce non soffermarsi e lasciar parlare il conduttore che a quel punto riporta la calma nello studio di La7.

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso botta e risposta Claudio Borghi ed Angelo Bonelli. Ad accendere la miccia, Christian Raimo . "Invece di ironizzare su Raimo...", interviene subito il leader di Europa Verde riferendosi a Borghi che però non attende a rispondere: "Ma che personaggio è questo? Ma l'avete visto? Spettacolare, avete visto lo show di costui?". A presentarlo è David Parenzo che ricorda che si tratta di uno scrittore, anche lui ospite nella puntata di giovedì 4 dicembre.

Non è la prima volta che tra Bonelli e Borghi si accende lo scontro. Era già successo a Coffee Break durante il dibattito sul flop delle auto elettriche. "C'è un sacco di gente, in questo momento, che non può andare al lavoro con la sua panda perché ci sono i blocchi. Il cittadino, che per obblighi europei non può usare la sua macchina, è lievemente scottato", aveva sottolineato Borghi. Anche in quel caso Bonelli aveva storto il naso, mentre il senatore della Lega aveva sferrato il colpo finale: "Basta parlare con la gente. Voi siete entrati nel palazzo con quello con gli stivali di gomma che non sapeva che cosa faceva a casa sua la moglie e adesso pensate di sapere cosa fa la gente, cosa pensa delle macchine?".