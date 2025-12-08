Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Silvia Salis candidata premier: il dossier che terremota la sinistra

di
Libero logo
lunedì 8 dicembre 2025
Silvia Salis candidata premier: il dossier che terremota la sinistra

1' di lettura

Chi vincerebbe le primarie del campo largo se si votasse adesso? Né la segretaria del Pd Elly Schlein né il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo il sondaggio condotto da Bidimedia. Ad essere incoronata, per la prima volta, è la sindaca di Genova Silvia Salis. Tra i due litiganti, insomma, vincerebbe lei, la sfidante più gradita alla carica di candidato presidente della coalizione di centrosinistra. La prima cittadina registra il 31% delle preferenze, staccando di un punto l'ex premier ora presidente del M5s, che invece risulta fermo al 30%. Resta indietro la Schlein, che è al 27%. 

Della Salis, come riporta il Tempo, si dice che sia molto ambiziosa e soprattutto molto attenta a non fare passi falsi. Anche se al momento, nonostante la rilevazione, sembra davvero difficile vederla alla guida della coalizione di centrosinistra, nulla esclude che qualcosa possa cambiare in futuro. A scatenare la tempesta potrebbe essere, per esempio, l’eventuale vittoria dei sì al referendum della giustizia. Referendum sulla riforma che la sinistra, almeno all'inizio, ha criticato pesantemente. 

Pd, al Nazareno manca una strategia globale

Dopo le ultime notizie o sensazioni arrivate dagli Stati Uniti, dove un documento attribuito alla conoscenza o persino a...

In un primo momento, infatti, la premiata coppia composta da Schlein e Conte era partita piena di grinta e carica. "Vogliono annettersi il sistema giudiziario", questa l'accusa rivolta al governo Meloni. Le loro parole di fuoco sembravano le premesse di una campagna elettorale infuocata e invece poi non è successo più nulla. I due leader sembrano avere abbandonato quasi del tutto questo fronte. 

Elly Schlein, il piano bipartisan in Parlamento per stanarla

È possibile che il parlamento approvi una legge sull’antisemitismo con i voti della maggioranza, delle sigl...
tag
elly schlein
giuseppe conte
silvia salis
sinistra

Sant'Ambrogio Ambrogino ai carabinieri, "assassini" e fischi: il fango della sinistra

Contro Elly ad alzo zero Luca Ricolfi fa godere Meloni: "Un Pd di illusi. Se pensano di prendere voti così..."

Da Ramy a Delpini Ci risiamo con il '68

ti potrebbero interessare

Fdi umilia la sinistra con una foto: "Ecco cosa vorremmo per Natale"

Fdi umilia la sinistra con una foto: "Ecco cosa vorremmo per Natale"

Atreju, ecco il colore di chi rosica: FdI spiana la sinistra

Atreju, ecco il colore di chi rosica: FdI spiana la sinistra

Zelensky a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: il cambio d'agenda

Zelensky a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: il cambio d'agenda

Redazione
Ambrogino ai carabinieri, "assassini" e fischi: il fango della sinistra

Ambrogino ai carabinieri, "assassini" e fischi: il fango della sinistra

Massimo Sanvito