Silvia Salis candidata premier: il dossier che terremota la sinistra

Della Salis, come riporta il Tempo, si dice che sia molto ambiziosa e soprattutto molto attenta a non fare passi falsi. Anche se al momento, nonostante la rilevazione, sembra davvero difficile vederla alla guida della coalizione di centrosinistra, nulla esclude che qualcosa possa cambiare in futuro. A scatenare la tempesta potrebbe essere, per esempio, l’eventuale vittoria dei sì al referendum della giustizia. Referendum sulla riforma che la sinistra, almeno all'inizio, ha criticato pesantemente.

Chi vincerebbe le primarie del campo largo se si votasse adesso? Né la segretaria del Pd Elly Schlein né il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo il sondaggio condotto da Bidimedia. Ad essere incoronata, per la prima volta, è la sindaca di Genova Silvia Salis . Tra i due litiganti, insomma, vincerebbe lei, la sfidante più gradita alla carica di candidato presidente della coalizione di centrosinistra. La prima cittadina registra il 31% delle preferenze, staccando di un punto l'ex premier ora presidente del M5s, che invece risulta fermo al 30%. Resta indietro la Schlein, che è al 27%.

In un primo momento, infatti, la premiata coppia composta da Schlein e Conte era partita piena di grinta e carica. "Vogliono annettersi il sistema giudiziario", questa l'accusa rivolta al governo Meloni. Le loro parole di fuoco sembravano le premesse di una campagna elettorale infuocata e invece poi non è successo più nulla. I due leader sembrano avere abbandonato quasi del tutto questo fronte.