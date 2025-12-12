Repubblica in agitazione, i giornalisti oggi in piazza: scioperano con Landini

Casi della vita: oggi, 12 dicembre, è previsto lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini contro la manovra e, genericamente, contro il governo e con l’occasione il Comitato di redazione di Repubblica ha fatto sapere che domani il giornale non sarà in edicola.

Sciopero insieme alla Cgil e manifestazione di piazza con il sindacato rosso. Astensione «a seguito della decisione dell’assemblea di dare il via allo stato di agitazione permanente e all’approvazione di un pacchetto di 5 giorni di sciopero a tutela della nostra identità e del perimetro di lavoratrici e lavoratori del giornale di fronte all’annunciata cessione di Repubblica e di tutto il gruppo Gedi da parte dell’editore». Il sito, dice una nota dei giornalisti siglata dal Cdr e dai poligrafici, «non sarà aggiornato dalle 7 di domani (oggi, ndr) alle 7 di sabato 13». E aggiunge una postilla: «I lavoratori di Repubblica saranno nelle piazze e sui palchi dello sciopero generale della Cgil». È la saldatura tra il sindacato di corso d’Italia e la redazione del giornale anti-meloniano.