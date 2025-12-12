Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Repubblica in agitazione, i giornalisti oggi in piazza: scioperano con Landini

venerdì 12 dicembre 2025
Repubblica in agitazione, i giornalisti oggi in piazza: scioperano con Landini

1' di lettura

Casi della vita: oggi, 12 dicembre, è previsto lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini contro la manovra e, genericamente, contro il governo e con l’occasione il Comitato di redazione di Repubblica ha fatto sapere che domani il giornale non sarà in edicola.

Sciopero insieme alla Cgil e manifestazione di piazza con il sindacato rosso. Astensione «a seguito della decisione dell’assemblea di dare il via allo stato di agitazione permanente e all’approvazione di un pacchetto di 5 giorni di sciopero a tutela della nostra identità e del perimetro di lavoratrici e lavoratori del giornale di fronte all’annunciata cessione di Repubblica e di tutto il gruppo Gedi da parte dell’editore». Il sito, dice una nota dei giornalisti siglata dal Cdr e dai poligrafici, «non sarà aggiornato dalle 7 di domani (oggi, ndr) alle 7 di sabato 13». E aggiunge una postilla: «I lavoratori di Repubblica saranno nelle piazze e sui palchi dello sciopero generale della Cgil». È la saldatura tra il sindacato di corso d’Italia e la redazione del giornale anti-meloniano.

tag
scopero 12 dicembre
repubblica
la stampa
cgil
maurizio landini

L'affondo da Del Debbio Dritto e rovescio, Briatore demolisce Landini: "Fossi in lui darei le dimissioni"

Editoria e politica La solita storia di comprati e venduti

Raschiare il fondo del barile Repubblica e Stampa in vendita, la sinistra si copre di ridicolo: "Il governo spieghi!"

ti potrebbero interessare

La solita storia di comprati e venduti

La solita storia di comprati e venduti

Mario Sechi
Pina Picierno spara su Conte per affondare Schlein: "Sta con Orban"

Pina Picierno spara su Conte per affondare Schlein: "Sta con Orban"

Elly Schlein, l'imbarazzante silenzio sulla "caccia" al sionista e Francesca Albanese

Elly Schlein, l'imbarazzante silenzio sulla "caccia" al sionista e Francesca Albanese

Pietro Senaldi
Giorgia Meloni riceve il Premio Thatcher

Giorgia Meloni riceve il Premio Thatcher