"Spread? Adesso la sinistra non ne parla più": il colpo finale di Fdi sul Pd

Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani (Btp) e tedeschi (Bund) a 10 anni ha toccato un nuovo minimo record, scendendo a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 3,53%, mentre quello del Bund tedesco al 2,85%.

Rispetto alla chiusura precedente a 68 punti (già il minimo dal 2009), questo calo rappresenta un segnale forte di fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia. Fratelli d'Italia celebra il risultato come una convalida delle politiche del governo Meloni. Il senatore Giorgio Salvitti, membro della commissione Finanze, ha definito lo spread ai minimi dal 2008 "la migliore risposta ai professori della catastrofe", sottolineando che i mercati smentiscono le previsioni di "tempesta perfetta".

Per Salvitti, il deficit in calo dimostra la correttezza delle misure economiche adottate, premiate dagli investitori e capaci di liberare risorse per altre priorità, anziché solo per il servizio del debito.Secondo uno studio di Unimpresa, mantenere lo spread stabilmente sotto i 70 punti comporterebbe risparmi significativi sul costo del debito pubblico: 6-7 miliardi di euro nel 2026, 9-10 miliardi nel 2027, grazie al rifinanziamento dei titoli in scadenza, per un tesoretto cumulativo di 15-17 miliardi nel biennio.Il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, ha ribadito che "serietà e responsabilità" hanno permesso di riconquistare la fiducia internazionale. Citando l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, ha evidenziato come lo spread costantemente sotto gli 80 punti consentirà risparmi fino a 17 miliardi di interessi nei prossimi cinque anni. E Fratelli d'Italia risponde alla sinistra sui social: "Non ne parlate più dello spread? Vi ricordate quando la sinistra agitava lo spread come un’arma per delegittimare gli avversari politici? Ora che col Governo Meloni è ai minimi dal 2008 non dicono una parola: non è più utile alla loro propaganda". Colpiti e affondati.