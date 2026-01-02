Spread ai minimi storici, spunta un tesoretto di 8 miliardi

Solo nel 2026 sono quasi 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza. Si tratta della prima, imponente, montagna di debito pubblico che il Mef dovrà rifinanziare nei prossimi anni e che rappresenta uno dei primi banchi di prova per il governo guidato dal premier Meloni. Un gruzzoletto assai rilevante, che si inserisce in un quadro internazionale ancora molto fragile, segnato dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Ucraina e al conflitto in MO, oltre che da prospettive di crescita economica - interna e globale tutt’altro che consolidate.

Il quadro emerge da un report redatto dal Centro studi di Unimpresa, che ha rielaborato dati ufficiali e che fotografa con precisione la struttura temporale del nostro debito pubblico.

Complessivamente, le scadenze dei titoli di Stato ammontano a 2.545,6 miliardi di euro, concentrate in larga parte nel prossimo decennio. Tra il 2026 e il 2035 scadono infatti 2.007,3 miliardi, pari al 78,9% del totale, mentre il periodo più lungo e distante, dal 2036 al 2072, presenta scadenze per 538,2 miliardi, corrispondenti al 21,1 per cento. In questo contesto, assume particolare importanza il miglioramento strutturale dello spread tra Btp e Bund che, nelle ultime settimane, si è attestato stabilmente su livelli sensibilmente più bassi rispetto agli anni precedenti, visto che lo spread è ormai attorno ai 70 punti base, segnando così una maggior fiducia dei mercati nella solidità dei nostri conti pubblici e nella credibilità della nostra politica economica.