Meloni, FdI denuncia la segretaria del Pd De Nicola: "Squallide e volgari allusioni", esplode il caso

I "meme" su Giorgia Meloni e Donald Trump, dopo lo scambio di accuse della scorsa settimana, si sono sprecati. Sono i social, bellezza. Qualcuno ha dipinto la premier italiana e il presidente degli Stati Uniti come due ex innamorati seduti davanti al falò di confronto, con la premier distante e furiosa. Si può ridere, anche se la presidente del Consiglio ha ricordato oggi che "la politica estera non è Temptation Island". Appunto.

Quando però lo sfottò supera il limite, bisogna stigmatizzare e denunciare. E lo ha fatto il profilo X di Fratelli d'Italia, condividendo un post di tal Michela De Nicola, vicesegretaria provinciale del Partito democratico nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Che ha pensato bene di attaccare Meloni con una battuta di dubbio gusto.

Nel suo post si vede Trump al telefono con Meloni e domandare "Che altro c'è?". Dall'altro lato della cornetta, la premier italiana abbozza un "aspetto un bambino...". Tutto falso, ovviamente. E tutto piuttosto deprimente.

"Esiste un limite invalicabile, oltre il quale nessuno dovrebbe spingersi. Un limite che vale per tutti, ma ancor di più per chi ricopre incarichi pubblici e rappresenta i cittadini", stigmatizzano da FdI, sottolineando come la dem De Nicola "quel limite lo ha calpestato".

"Gli stessi che ogni giorno impartiscono lezioni di rispetto e diritti delle donne, quando nel mirino c'è il Presidente Meloni non esitano a ricorrere alle più squallide allusioni personali - prosegue il post di FdI -. Non una critica politica, non un confronto nel merito, ma un attacco volgare che chiama in causa la sfera privata di una donna. Il Partito Democratico la rimuova dall'incarico oppure abbia il coraggio di spiegare agli italiani perché il sessismo sarebbe da condannare solo quando colpisce le proprie bandiere".